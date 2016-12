Bên trong phòng làm việc độc đáo, sáng tạo của Facebook

Facebook có tổng cộng 66 tòa nhà làm việc trên toàn thế giới. Văn phòng tại New York gồm 4 tòa nhà với những không gian kích thích sự sáng tạo, độc đáo. Có khoảng 1.000 người làm việc ở tòa nhà nằm ở quận Manhattan này. Không gian độc lập nhỏ xinh, nơi mà Ashley Graham và Selena Gomez đã từng chụp ảnh ở nơi này. Không gian truyền thông - nơi Facebook thực hiện các buổi phỏng vấn được truyền trực tiếp trên trang mạng của họ. Căn phòng được trang bị hệ thống ánh sáng và tầm nhìn xuống thành phố Mahattan. Không gian làm việc mở của các kỹ sư và các bộ phận khác. Nơi họ có thể... vừa ăn vừa làm việc. Có rất nhiều khu vực làm việc riêng biệt, yên tĩnh ở trong tòa nhà, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của nhân viên Facebook. Văn phòng được trang trí với những mảng màu rực rỡ, tươi sáng. Nơi đây vừa có thể là nơi làm việc. vừa là nơi nghỉ ngơi hoặc giúp các nhân viên chuyện trò thư giãn. Theo Giám đốc Văn phòng Facebook tại New York, căn phòng này là nơi có hiệu suất làm việc cao nhất. Căn phòng giống thư viện này là nơi yên tĩnh nhất trong văn phòng, để các nhân viên có thể tập trung làm việc. Văn phòng cũng tạo không gian ăn uống. Văn phòng có nhiều quầy bar nhỏ, đầy đủ thức ăn, nước uống và được cung cấp miễn phí, không giới hạn cho các nhân viên. Mỗi căn phòng sẽ có một cách trang trí khác nhau. Nội thất bên trong các căn phòng này luôn thông thoáng chứ không dày đặc, gò bó. Nhân viên thậm chí có thể tự in áp phích, ảnh, hoặc mang những vật dụng cá nhân lên trang trí cho văn phòng theo cách của mình. Văn phòng của Facebook có tầm nhìn ra thành phố Mahattan./.

