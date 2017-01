Không gian làm việc lý tưởng cho các startup

Có văn phòng thì nghiêm trang như phòng họp, có nơi lại như quán cafe, hay như trong phòng triển lãm nghệ thuật... Văn phòng công ty Quirky Không gian văn phòng Quirky Văn phòng công ty Foursquare ở New York Văn phòng của Foursquare Văn phòng công ty Spotify ở New York Văn phòng của Spotify Văn phòng của công ty Etsy Văn phòng của Etsy Văn phòng của công ty Gawker ở New York Văn phòng của Gawker Văn phòng của công ty Evernote ở California Văn phòng của Evernote Văn phòng của công ty Moo.com ở London Văn phòng của Moo.com Văn phòng của BuzzFeed ở New York Văn phòng của BuzzFeed Văn phòng của công ty Basecamp ở Chicago Văn phòng của Outbrain Văn phòng của Outbrain như một phòng trưng bày triển lãm nghệ thuật Văn phòng của công ty Birchbox ở New York Văn phòng của Birchbox Văn phòng của nhà bán lẻ trực tuyến Zazzle ở California Văn phòng của Zazzle

