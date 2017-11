Những công trình kiến trúc Skybridge nổi danh thế giới

Benidorm, Tây Ban Nha là quê hương của InTempo, một tòa nhà chọc trời cao 200 mét được thiết kế bởi kiến trúc sư Roberto Perez Guerras. Toà nhà này được kỳ vọng sẽ là biểu tượng cho sự thịnh vượng của thành phố và cả Tây Ban Nha. SHoP Architects xây dựng hai tòa tháp căn hộ uốn cong ở New York. Được gọi là Tòa nhà bằng đồng của Mỹ, hai toà tháp tháp được thiết kế hướng về phía nhau, nối với nhau bằng một cây cầu kính treo lơ lửng cách mặt đất 91 m. Ở đây sẽ có khu vực tiếp khách và bể bơi. Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia, đã được hoàn thành vào năm 1996. Được thiết kế theo phong cách hậu hiện đại bởi kiến trúc sư Cesar Pelli, các công trình thương mại là những toà nhà cao nhất thế giới cho đến năm 2004. Điểm nhấn ấn tượng của công trình này là chiếc cầu trên không, có chiều cao 170m và dài 158m nối hai tòa tháp. Có một sự thật thú vị là 1 trong 2 tòa tháp bị nghiêng so với phương thẳng đứng 25mm. Khu phức hợp nhà ở Linked Hybrid, Bắc Kinh, Trung Quốc: Bao gồm tám tòa tháp được kết nối bởi skybridge (cầu trên không), khu phức hợp này gồm nhà ở, khách sạn kết hợp với khu mua sắm, ăn uống, giải trí, giáo dục, các tiện ích như hồ bơi, phòng tập thể dục, quán cà phê và phòng trưng bày nghệ thuật. Hoàn thành vào năm 2009, công trình này nằm trong một không gian xanh công cộng, do KTS. Steven Holl thiết kế. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Atlanta, Georgia, Khu phức hợp Peachtree là một mạng lưới các tòa nhà được kết nối bằng cầu kính. Công trình được được thiết kế bởi kiến trúc sư John Portman từ những năm 1960, khu phức hợp này bao gồm các văn phòng, khách sạn, nhà để xe và không gian bán lẻ. Năm 1996, Jaspers Eyers Architects hoàn thành Tháp Proximus ở Brussels, Bỉ. Hai toà nhà được kết nối bằng một cầu thang máy ở tầng 25 và 26. Công trình "Big Bend" ở Manhattan, New York: Tòa nhà hình chữ U với chiều cao 1,200m, được uốn cong ở phần đỉnh cao nhất. Theo ước tính, chiều cao của tòa tháp có thể gấp đôi chiều cao của một số tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa. Cấu trúc độc đáo này được lấy cảm hứng từ các thang máy không dây di chuyển theo chiều dọc và chiều ngang. Năm 2016, Safdie Architects đã hoàn thành công trình Sky Habitat: Khu chung cư cao cấp gồm 2 khu có hình dáng như 2 tháp được nối nhau ở tầng đáy, các tầng trên thông với nhau bằng 3 cây cầu. Hai cây cầu dưới cùng có những cây cảnh dọc theo suốt đường đi, trong khi đó cây cầu trên cùng có một bể bơi trên cao, đồng thời có thể nhìn toàn cảnh Singapore.

