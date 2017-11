Ông Nguyễn Xuân Anh: Từ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến bãi nhiệm chức vụ cuối cùng

Vào đầu năm 2017, rộ lên thông tin DN tặng 1 chiếc Toyota Avalon, đời 2016 trị giá hơn 1 tỷ đồng để chuyên đưa đón ông Nguyễn Xuân Anh đi làm và cho rằng chiếc xe này gắn biển xanh giả. Văn phòng Thành ủy bác bỏ tin Bí thư Xuân Anh đi xe sang, biển số giả. Sau đó, Thành ủy làm thủ tục chuyển trả xe cho doanh nghiệp. Từ 13 đến 16/9, tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Nguyễn Xuân Anh đã "thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng". (ảnh: Thanh niên) Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều sai phạm, trong đó ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính. Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị đối thoại với 400 đại diện DN, các tổ chức và hiệp hội vào ngày 12/5/2017. (ảnh: Vietnamnet) Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng "thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp". Trong ảnh: Hai căn nhà được "ghép" chung một số tại phố Nguyễn Thái Học được cho là đang được sử dụng bởi gia đình ông Nguyễn Xuân Anh. (Ảnh: Dân trí) Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Xuân Anh theo thẩm quyền. Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Anh (Ảnh: Infonet) Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền; Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm; Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. (ảnh: KT) Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. (Ảnh: zing.vn) Sáng 24/11, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 9 tổ chức kỳ họp bất thường, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin vắng mặt tại kỳ họp. Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp với 48/49 đại biểu tham dự. (ảnh: Thanh Hà) Tại kỳ họp này, 48/48 đại biểu có mặt biểu quyết với hình thức giơ tay, đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố và Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. (ảnh: Thanh Hà) Cách đây hơn 2 năm, ngày 16/10/2015, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976, Phó Bí thư Thành ủy đương nhiệm) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ở tuổi 39, ông là một trong hai Bí thư tỉnh, thành trẻ nhất nước thời điểm đó. (Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội. Nguồn: Báo Đà Nẵng) Ngày 26/1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng 16/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. (Ảnh: Đảng bộ Đà Nẵng) Trong gần 2 năm làm Bí thư Thành ủy Đà Năng, ông Nguyễn Xuân Anh đã có một số phát ngôn mạnh mẽ nhưng đáng tiếc đó chỉ là những lời nói không đi đôi với làm. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định không khoan nhượng với nạn "chạy chức, chạy quyền", cán bộ lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân, kiên quyết chống "thị trường ngầm và thương mại hóa công tác tổ chức cán bộ" Ông cũng có những phát ngôn làm nức lòng dân ở ở thời điểm còn đương chức: “Tiết kiệm là vinh dự, lãng phí là xúc phạm đến lòng tin của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân”; “Không có quyền lực ngoài pháp luật, phải thượng tôn pháp luật và quản lý TP bằng pháp luật”... Sau đó, ông công khai số điện thoại và email cá nhân để tiếp nhận phản ánh của người dân.(ảnh: Infonet) Ông Nguyễn Xuân Anh đã thực hiện hàng loạt chuyến thị sát đến những vùng “nóng” như bãi rác Khánh Sơn, cống xả thải gây ô nhiễm bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng… Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Anh thị sát bãi rác Khánh Sơn năm 2016. (ảnh: infonet) Ông Nguyễn Xuân Anh cũng có hàng loạt tuyên bố gây ấn tượng không chỉ với người dân Đà Nẵng mà còn nức lòng dư luận: “TP phải là nơi đáng sợ với tội phạm", "Tôi làm Bí thư hay làm Chủ tịch mà làm không được thì để người khác làm"... Ông cũng khẳng định “Trung ương đã có chủ trương tất cả trách nhiệm sẽ quy cho người đứng đầu. Nếu để xảy ra vấn đề thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Chính phủ đang giao cho Bộ Nội vụ soạn thảo Luật từ chức hay văn hóa từ chức. Ở mình chưa có văn hóa đó, nhưng đặt vấn đề văn hóa từ chức ở thời điểm này cũng không phải là sớm”; “Nếu để mất an ninh trật tự trên địa bàn thì trưởng đơn vị xin từ chức. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, nếu tôi làm không được sẽ xin từ chức ngay”… (ảnh: Tuổi trẻ) "Tôi đánh giá tôi trong sáng. Trong sạch hay không thì để mọi người đánh giá, nhưng tôi nghĩ tôi không dính vào bất cứ vấn đề gì tiêu cực, không bè phái, không phe cánh" - một trong những lần phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Xuân Anh Ông còn tuyên bố: "Sai là phải xử lý, dù đó là bất kỳ ai. Ai sai mà tới gặp các đồng chí nói thân với tôi thì các đồng chí đuổi về giùm". Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra trái với với những gì ông Nguyễn Xuân Anh đã tuyên bố và đây là nguyên nhân dẫn tới hành trình từ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến bãi miễn chức vụ cuối cùng.(ảnh: VNN)

Vào đầu năm 2017, rộ lên thông tin DN tặng 1 chiếc Toyota Avalon, đời 2016 trị giá hơn 1 tỷ đồng để chuyên đưa đón ông Nguyễn Xuân Anh đi làm và cho rằng chiếc xe này gắn biển xanh giả. Văn phòng Thành ủy bác bỏ tin Bí thư Xuân Anh đi xe sang, biển số giả. Sau đó, Thành ủy làm thủ tục chuyển trả xe cho doanh nghiệp. Từ 13 đến 16/9, tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Nguyễn Xuân Anh đã "thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng". (ảnh: Thanh niên) Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều sai phạm, trong đó ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính. Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị đối thoại với 400 đại diện DN, các tổ chức và hiệp hội vào ngày 12/5/2017. (ảnh: Vietnamnet) Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng "thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp". Trong ảnh: Hai căn nhà được "ghép" chung một số tại phố Nguyễn Thái Học được cho là đang được sử dụng bởi gia đình ông Nguyễn Xuân Anh. (Ảnh: Dân trí) Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Xuân Anh theo thẩm quyền. Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Anh (Ảnh: Infonet) Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền; Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm; Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. (ảnh: KT) Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. (Ảnh: zing.vn) Sáng 24/11, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 9 tổ chức kỳ họp bất thường, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin vắng mặt tại kỳ họp. Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp với 48/49 đại biểu tham dự. (ảnh: Thanh Hà) Tại kỳ họp này, 48/48 đại biểu có mặt biểu quyết với hình thức giơ tay, đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố và Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. (ảnh: Thanh Hà) Cách đây hơn 2 năm, ngày 16/10/2015, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976, Phó Bí thư Thành ủy đương nhiệm) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ở tuổi 39, ông là một trong hai Bí thư tỉnh, thành trẻ nhất nước thời điểm đó. (Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội. Nguồn: Báo Đà Nẵng) Ngày 26/1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng 16/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. (Ảnh: Đảng bộ Đà Nẵng) Trong gần 2 năm làm Bí thư Thành ủy Đà Năng, ông Nguyễn Xuân Anh đã có một số phát ngôn mạnh mẽ nhưng đáng tiếc đó chỉ là những lời nói không đi đôi với làm. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định không khoan nhượng với nạn "chạy chức, chạy quyền", cán bộ lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân, kiên quyết chống "thị trường ngầm và thương mại hóa công tác tổ chức cán bộ" Ông cũng có những phát ngôn làm nức lòng dân ở ở thời điểm còn đương chức: “Tiết kiệm là vinh dự, lãng phí là xúc phạm đến lòng tin của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân”; “Không có quyền lực ngoài pháp luật, phải thượng tôn pháp luật và quản lý TP bằng pháp luật”... Sau đó, ông công khai số điện thoại và email cá nhân để tiếp nhận phản ánh của người dân.(ảnh: Infonet) Ông Nguyễn Xuân Anh đã thực hiện hàng loạt chuyến thị sát đến những vùng “nóng” như bãi rác Khánh Sơn, cống xả thải gây ô nhiễm bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng… Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Anh thị sát bãi rác Khánh Sơn năm 2016. (ảnh: infonet) Ông Nguyễn Xuân Anh cũng có hàng loạt tuyên bố gây ấn tượng không chỉ với người dân Đà Nẵng mà còn nức lòng dư luận: “TP phải là nơi đáng sợ với tội phạm", "Tôi làm Bí thư hay làm Chủ tịch mà làm không được thì để người khác làm"... Ông cũng khẳng định “Trung ương đã có chủ trương tất cả trách nhiệm sẽ quy cho người đứng đầu. Nếu để xảy ra vấn đề thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Chính phủ đang giao cho Bộ Nội vụ soạn thảo Luật từ chức hay văn hóa từ chức. Ở mình chưa có văn hóa đó, nhưng đặt vấn đề văn hóa từ chức ở thời điểm này cũng không phải là sớm”; “Nếu để mất an ninh trật tự trên địa bàn thì trưởng đơn vị xin từ chức. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, nếu tôi làm không được sẽ xin từ chức ngay”… (ảnh: Tuổi trẻ) "Tôi đánh giá tôi trong sáng. Trong sạch hay không thì để mọi người đánh giá, nhưng tôi nghĩ tôi không dính vào bất cứ vấn đề gì tiêu cực, không bè phái, không phe cánh" - một trong những lần phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Xuân Anh Ông còn tuyên bố: "Sai là phải xử lý, dù đó là bất kỳ ai. Ai sai mà tới gặp các đồng chí nói thân với tôi thì các đồng chí đuổi về giùm". Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra trái với với những gì ông Nguyễn Xuân Anh đã tuyên bố và đây là nguyên nhân dẫn tới hành trình từ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến bãi miễn chức vụ cuối cùng.(ảnh: VNN)