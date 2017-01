Dịch vụ cho thuê xe tự lái “hốt bạc” dịp Tết

Khác với ngày thường, dịp Tết các công ty cho thuê xe tự lái ưu tiên dịch vụ trọn gói 7-10 ngày (thường từ 26 đến mùng 5 Tết) phù hợp với nhu cầu của các gia đình về quê và du xuân đầu năm. Tùy loại xe giá thuê rẻ nhất từ một triệu đồng mỗi ngày, tăng 30-50% so với ngày thường.

Các cơ sở gần như chỉ nhận dịch vụ thuê xe từ 7 - 10 ngày trong dịp Tết, với giá rẻ nhất vào khoảng 12 triệu, tăng 50% so với ngày thường (Ảnh minh họa: KT)

Tại Hà Nội giá thuê Hyundai i10 đời 2014-2015 ở mức 12 triệu cho 7 ngày (29 đến mùng 5 Tết). Bản số tự động thêm 2 triệu. Người thuê đặt cọc trước 5 triệu, khi trả xe thanh toán phần còn lại. Cùng xe này ngày thường vào khoảng 600.000 -700.000 đồng.

Các gói trọn Tết dành cho Vios là 14 triệu. Camry khoảng 17 triệu. Xe gầm cao 7 chỗ như Hyundai Santa Fe là 20 triệu. Toyota Innova dao động trong khoảng 15-17 triệu và Fortuner là 15-20 triệu.

Hầu hết các cơ sở chỉ còn khoảng 20% lượng xe cho thuê. Nhu cầu Tết năm nào cũng cao và không có nhiều biến động về giá so với năm ngoái. Chỉ tăng khoảng 200.000-500.000 đồng ở các xe đời mới, còn xe đời cũ gần như giữ nguyên.

Dịch vụ cho thuê xe có lái có cộng thêm 600.000-700.000 đồng so với 400.000 đồng ngày thường và đăng ký ngay từ bây giờ. Khách sẽ phải đàm phán với lái xe về ngày đi và phụ trội km. Xe có lái đắt hơn, bất tiện nhưng người thuê không phải chịu trách nhiệm đền bù khi va quệt.

Chủ một công ty cho thuê xe ở Hà Nội cho biết có 15 đầu xe kinh doanh, đã có 13 khách đăng ký thủ tục thuê xe trọn gói 10 ngày Tết. Khách hàng cần chủ động đặt xe sớm hơn.

Khi quá sát ngày sẽ không thuê được xe như ý. Một người thuế xe ở Hà Nội cho biết năm ngoái phải chở cả nhà trên chiếc Kia Morning số sàn cũ. Do lâu không lái số sàn nên anh rất vất vả mỗi khi đi. Chưa kể do kinh nghiệm ít nên va quệt nhiều, số tiền đền nhà xe bằng một phần tư tiền thuê.

Ngoài nhu cầu về các loại xe bình dân, xe sang cho dịp Tết cũng đắt khách, loại xe thường được chọn cho nhu cầu này này là Mercedes C250 có giá 1,7-1,8 triệu mỗi ngày.

Còn tại TP HCM, dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng đang tất bật hơn. Theo đại diện một doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại quận Tân Bình, lượng khách tăng nhanh ngay sau Tết Dương lịch. Với gần 50 đầu xe tự lái từ 4 chỗ đến 9 chỗ của doanh nghiệp này, hơn 80% khách hàng đặt trước.

Một khách hàng thuê xe tại quận Bình Thạnh, TP HCM chia sẻ, với khả năng tài chính việc sở hữu một chiếc xe bốn chỗ loại nhỏ không quá khó khăn, song anh vẫn chọn loại hình thuê xe tự lái. Phố thì đông đúc mà gia đình chỉ có nhu cầu đi cuối tuần hoặc dịp lễ tết nên thuê xe tự lái rất thuận tiện, không phải lo chỗ đỗ xe, trộm đồ...

Kia Morning đời 2010-2013 ngày thường khoảng 500.000 đồng tăng lên một triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe cho thuê tự lái rẻ nhất. Các mẫu xe gia đình như Innova, Fortuner số sàn đời 2010 - 2013 có giá từ 1,8 triệu đồng đến 2 triệu. Kia Sorento có giá thuê từ 2,4 triệu đồng.

Theo một đại diện doanh nghiệp cho thuê xe tự lái vì nhu cầu khách hàng tăng đột biến trong dịp lễ, tết nên ngoài việc giá xe tăng cao, khách hàng nên lên kế hoạch đặt thuê xe sớm để được chủ động chọn xe.

Vị này cũng lưu ý khách hàng nên kiểm tra kỹ càng với nhân viên giao nhận xe về tình trạng của xe, đổ đúng loại nhiên liệu. Thủ tục nhận xe phổ biến vẫn là khách hàng thế chấp hộ khẩu, một chiếc xe gắn máy kèm theo giấy đăng ký.

Vừa qua, do kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài tới 4 ngày nên dịch vụ cho thuê xe tự lái nhộn nhịp hơn so với mọi năm do nhu cầu đi lại tăng đột biến.

Ghi nhận chung cho thấy, về thủ tục thuê xe tự lái năm nay không thay đổi, trừ … giá.

Theo đó, khách đến thuê xe chỉ cần mang bằng lái xe, chứng minh thư gốc, hộ khẩu và giấy tờ đầy đủ cùng 1 chiếc xe máy để đặt cọc. Ngoài ra, có nơi còn yêu cầu, khách phải thế chấp bằng tiền mặt tương ứng khoảng 20 - 30 triệu đồng (tùy giá trị từng loại xe), kèm theo hộ khẩu hoặc chứng minh thư gốc.

Giá tham khảo của một số loại xe chỗ phổ biến:

Toyota Innova: từ 500 đến 1 triệu/ngày, qua đêm thêm 100.000 Toyota Vios: 500 đến 700 nghìn/ngày, qua đêm thêm 100.000 Deawoo Matiz: 300 đến 400 nghìn/ngày, qua đêm thêm 50.000 Hyundai Getz: từ 400 đến 600/ngày, qua đêm thêm 50.000 Deawoo Lacetti: 500 đến 600 nghìn/ngày, qua đêm thêm 50.000 Honda Civic: từ 1 triệu đến 1,2 triệu/ngày, qua đêm thêm 100.000 Khảo sát giá thuê xe tại các trung tâm cho thuê xe tự lái tại Hà Nội hiện nay như sau: Các loại xe 7 chỗ như: Toyota Innova, Kia Carens, Mitsubishi Zinger: 1,2 triệu đồng/ngày (tăng 300.000 đồng); xe 5 chỗ: Toyota Vios, Kia Forte, Hyundai Vesna...: 800.000-900.000 đồng/ngày (tăng 200.000 đồng); Hyundai Getz, Kia Morning, Daewoo Matiz: 700.000 đồng/ngày (tăng 200.000 đồng).../.