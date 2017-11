Khám phá Triumph Tiger 1200 và Tiger 800 vừa ra mắt

Công ty Hinckley, Anh Quốc cho biết, chiếc Tiger 1200 có khối lượng nhẹ hơn phiên bản trước đến 10kg, mang lại khả năng vận hành và động cơ tốt hơn. Bước đột phá lớn nhất đến từ chiếc Tiger 1200, với 100 cải tiến so với thế hệ trước. Khối lượng được giảm đi mang lại cho chiếc Tiger khả năng tiết kiệm trong động cơ, khung gầm và hệ thống ống xả. Theo Triumph điều này đem lại hồi đáp tốt hơn và khả năng động học cả khi on và off road. Về động cơ, công suất đạt được từ động cơ 1.215 cc này là 138 mã lực. Một bảng điều khiển TFT-LCD màu được trang bị cho xe cùng với đó là bộ dụng cụ hỗ trợ lái bao gồm điều khiển lực kéo với chế độ ‘‘Pro off-road’’, phanh ABS và kiểm soát lực kéo, leo đồi và lên tới 6 chế độ lái… Một tính năng mới được áp dụng trên chiếc Tiger 1200 là yên xe được cải tiến với chất liệu mới, yên có thể đặt được ở hai vị trí 835 và 855mm, và một tùy chọn chiều cao thấp hơn là 815mm. Ngoài ra, trong danh sách thiết bị còn có kính chắn gió chỉnh điện, đèn pha LED với tính năng Adaptive Cornering Lighting, khởi động xe không cần chìa khóa và kiểm soát hành trình. Phanh cho chiếc Tiger 1200 đến từ thương hiệu Brembo với 4 piston kẹp Monobloc ở phía trước với phanh tích hợp. Đối với Tiger 800, những cải tiến cho năm mẫu 2018 bao gồm màn hình TFT LCD hiển thị màu đầy đủ, phanh trước Brembo và hệ thống treo trước và sau của Showa. Triumph cho biết, đã có hơn 200 lần sửa đổi đối với chiếc Tiger 800, và một thay đổi quan trọng nhất là giảm tỉ số truyền bánh răng để cải thiện khả năng kiểm soát và kéo xe khi đi off-road. Công suất đến từ động cơ 800cc này lên đến 93 mã lực và hồi đáp động cơ đã được cải thiện. Để đem đến trải nghiệm lái tốt hơn, kính chắn gió 5 vị trí và bộ khuếch tán mới này là trang bị tiêu chuẩn, chất liệu yên xe mới thoải mái hơn cho một ngày di chuyển dài. Chỗ ngồi trên Tiger 800 có thể điều chỉnh được hai vị trí cho chiều cao, và cả ghế chính và phụ đều là ghế heated. Để tăng độ thoải mái cho người lái và kiểm soát, các tay lái được điều chỉnh lên trước và sau thêm 10 mm. Hệ thống kiểm soát hành trình nay được điều khiển bằng một nút bấm. Đối với thị trường Malaysia, chiếc Tiger 800 dự kiến sẽ cập bến vào tháng 2 hoặc tháng 3/2018, trong khi đó lô hàng Tiger 1200 đang chờ xử lý. Hiện chưa có giá chính thức cho cả 2 phiên bản.

