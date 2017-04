10 mẫu xe phù hợp nhất cho việc di chuyển trong thành phố

1. Hyundai i10 hatchback: Với mức giá 9.250 - 13.540 Bảng (262 - 384 triệu đồng), Hyundai i10 là chiếc xe phù hợp với nhiều gia đình vì thiết kế bắt mắt và khả năng di chuyển linh hoạt trong thành phố. i10 có cảm giác lái khá thú vị và bạn có thể nâng cấp nội thất với gói tùy chọn 1.000 Bảng (khoảng 28 triệu) bao gồm: Khóa cửa trung tâm từ xa, cửa sổ điện, kiểm soát hành trình... 2. Skoda Citigo hatchback: Về kiểu dáng, mẫu xe này không thực sự ấn tượng nhưng nó có giá khá phù hợp từ 8.275 - 11.170 Bảng (235 - 317 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn Hyundai i10. Ưu thế của Skoda Citigo hatchback là nội thất linh hoạt và khá ấn tượng. Không chỉ phù hợp di chuyển trong thành phố, Skoda Citigo hatchback còn đảm bảo "nhiệm vụ" của mình trên những cung đường cao tốc. 3. SEAT Mii: SEAT Mii có vẻ ngoài khá giống với Skoda Citigo hatchback nhưng lại có mức giá nhỉnh hơn từ 9.470 - 11.320 Bảng (khoảng 270 - 320 triệu đồng). SEAT Mii và Skoda Citigo hatchback đều có thiết kế khá vuông vắn và chỉ có 4 chỗ ngồi (2+2). 4. Fiat 500 hatchback: Với mức giá từ 11.050 - 17.180 (khoảng 314 - 488 triệu đồng), Fiat 500 hatchback có thiết kế khá bắt mắt và ấn tượng. Xe sử dụng động cơ diesel - cung cấp 83 mã lực. 5. Vauxhall Viva hatchback: Sự ra mắt của Vauxhall Viva đã đánh dấu sự trở lại của một cái tên quen thuộc và giống như phiên bản thập niên 60, xe được hướng tới nhu cầu của các hộ gia đình di chuyển trong ngày. Viva có nội thất khá tiện nghi với chi phí thấp, xe đủ rộng rãi cho gia đình nhỏ. Vauxhall Viva có giá từ 8.965 - 10.365 (khoảng 254 - 294 triệu đồng) - đây là mức giá phù hợp cho nhiều gia đình. 6. Volkswagen up! hatchback: Đây là mẫu xe được đánh giá là có thiết kế ấn tượng với cảm giác lái thú vị (đường thành phố, đường trường) so với các đối thủ. Không gian khá rộng rãi với nội thất có nhiều lựa chọn cho khách hàng. Chất liệu chế tạo khá cao cấp so với các đối thủ. Đặc biệt với mức giá từ 8.995 - 12.880 Bảng (khoảng 255 - 366 triệu đồng) nhiều khách hàng cho là phải chăng với xe. 7. Peugeot 108 hatchback: Là một mẫu xe thành phố nhưng Peugeot 108 hatchback lại cung cấp nhiều tính năng hơn so với các đối thủ. Xe có khoang nội thất rộng rãi. Với thiết kế ngoài thể thao, mẫu xe này thường thu hút những khách hàng trẻ. Xe có giá từ 8.495 - 13.760 (240 - 391 triệu đồng) 8. Citroen C1 hatchback: Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế đặc biệt, đèn pha được tách biệt rõ ràng với các hệ thống đèn khác ở phía đầu xe. Tuy nhiên, Citroen C1 hatchback lại được đánh giá là có không gian lái và ngồi "hạn chế". Xe có giá dao động từ 8.495 - 12.550 (khoảng 241 - 356 triệu đồng). 9. Toyota Aygo hatchback: Aygo được đánh giá cao ở thiết kế bên ngoài với dáng vẻ hiện đại, trẻ trung và cá tính. Tuy nhiên, về khả năng vận hành, Aygo lại không được đánh giá cao nhất là khi ra đường trường do kích thước nhỏ. Aygo có giá từ 9.095 - 14.720 Bảng (khoảng 258 - 418 triệu đồng). 10. Kia Picanto hatchback (Kia Morning): Kia Picanto thế hệ thứ ba được xây dựng dựa trên sự thành công của người tiền nhiệm với nội thất chất lượng cao và nội thất rộng rãi và khả năng vận hành khá tốt, nhiều tùy chọn. Nhưng cảm giác lái không được đánh giá cao. Nhưng, Kia Picanto vẫn là mẫu xe nhỏ phù hợp khi di chuyển trong thành phố.

