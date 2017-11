22 con đường nhất định phải lái xe qua nếu bạn đặt chân tới Mỹ

1.ALASKA: Seward Highway: Mất 2 giờ lái xe để di chuyển từ Anchorage tới Seward – một cộng đồng dân cư nhỏ ở ven biển. Trên chặng đường này, bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của dãy núi Chugach và bờ biển Turnagain Arm. 2.ARIZONA: Highway 89: Mặc dù Route 66 đã trở thành “con đường huyền thoại” biểu tượng cho nhiều nét văn hóa và lịch sử Mỹ, nhưng nhiều tuyến đường khác nằm ở Arizona cũng sở hữu những nét cuốn hút đáng kinh ngạc. Di chuyển tới Highway 89 từ phía Flagstaff (Arizona), bạn có thể ngắm kì quan đại vực Grand Cayonn, Echo Cliffs và khu vực Đài tưởng niệm quốc gia Vermilion Cliffs nổi tiếng. 3. CALIFORNIA: Pacific Coast Highway: Đường cao tốc Pacific Coast Highway vốn đã được biết đến rộng rãi bởi đây là tuyến đường tiểu bang dài nhất California và cho bạn 1 tầm nhìn xa bao quát ra mắt biển. Con đường còn trở nên phổ biến hơn với vai trò là nút giao thuận lợi để di chuyển đến những thành phố biển lớn như Long Beach hay Vịnh San Francisco. 4. COLORADO: Trail Ridge Road: Không thể thiếu là tuyến đường lừng danh Trail Ridge Road. Xa lộ này xen giữa những hàng cây trải dài hai bên đường với quang cảnh tuyệt đẹp của Grand Lake. 5. HAWAII: Route 61/Pali Highway: Đường cao tốc Pali Highway chạy về phía đông bắc từ trung tâm thành phố Honolulu đến Kailua nằm trên đảo O’ahu. Dọc 2 bên đường là những vách đá dốc đứng với nhiều địa điểm ngắm cảnh xuyên suốt đường đi. 6. IDAHO: Old Highway 95 Đây là tuyến đường cổ điển cho mọi chuyến đi của những tay lái “kì cựu”. Đường cao tốc 95 sẽ đưa bạn đi qua trung tâm của Idaho để chiêm ngưỡng những đồng cỏ mênh mông, bát ngát, dãy núi Rockies và dòng sông Clearwater. 7. FLORIDA: Overseas Highway Nếu bạn muốn có một chuyến đi “đã mắt” tại Floria, đường cao tốc Overseas Highway là sự lựa chọn hoàn hảo. Tuyến đường dài 182 km đi qua Florida Keys và “lướt” trên những bờ biển xanh vạn dặm suốt cả chặng đường. 8. MAINE: US Route 1 Hình ảnh này chưa thể lột tả hết vẻ đẹp của tuyến đường US Route 1 nhưng có thể khẳng định rằng đây là con đường tuyệt vời nhất cho những tay lái yêu thích bờ biển với những ngọn hải đăng chiếu sáng. 9. MASSACHUSETTS: Mohawk Trail Con đường Mohawk, hay Route 2, là một trong những con đường tự hành đầu tiên trong nước. Đường cao tốc 111 km trải dài từ Athol tới Williamstown và cho ta một tầm nhìn ngoạn mục hướng ra dãy núi Berkshire. 10. MISSISSIPPI: Natchez Trace Parkway Điều khiến Natchez Trace Parkway trở nên đặc biệt chính là sự đơn giản và thanh nhã. Parkway 2 làn kéo dài 715 km từ Mississippi tới Tennessee. Đây được coi như một con đường kỷ niệm –tuyến đường được tạo ra bởi một người Mỹ bản địa để phục vụ buôn bán, thương mại. 11. MONTANA: Going-To-The-Sun-Road Going-To-The-Sun-Road là một trong những con đường có tên tuổi nhất với độ dài 84 km cắt qua công viên quốc gia Glacier National Park. Tuyến đường cao tốc 2 làn này tuy không phải con đường thuận tiện nhất để di chuyển nhưng sở hữu những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp từ các hồ lớn và rừng cây tuyết tùng. 12. NEVADA: Mount Rose Highway Lái xe 40 cây số, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thung lũng Washoe và hồ Tahoe Basin, dãy núi Siera và vô vàn những cảnh quan thiên nhiên khác. Tuy nhiên, đây lại là một sự lựa chọn khá mạo hiểm bởi Mount Rose Highway có đường gấp khúc, quanh co và thường xuyên bị bao phủ với tuyết vào mùa đông. 13. NEW HAMPSHIRE: Kancamagus Highway Xa lộ Kancamagus với 56 km lái xe chạy dọc theo tuyến đường Route 12 của New Hampshire. Con đường này đi qua rừng quốc gia White Mountain nên sẽ là một địa điểm lý tưởng nếu bạn muốn ngắm nhìn lá mùa thu rơi. 14. NEW YORK: Seven Lakes Drive Tuyến đường tuyệt đẹp này nằm ở thung lũng Hudson và là con đường thuận tiện nhất đế tới công viên Bear State Mountain. Như cái tên của nó, xa lộ đi qua 7 hồ, nổi tiếng nhất là hồ Askoti trong bức ảnh. 15. NORTH CAROLINA: Blue Ridge Parkway Blue Ridge Parkway là một đường cao tốc khá quanh co được bao phủ bởi nhiều tán cây và khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Blue Ridge. Dừng chân tại Asheville và ngắm lá mùa thu đang thay màu là khoảnh khắc đẹp nhất ở nơi đây. 16. OREGON: Mt. Hood Scenic Byway Mt. Hood được mệnh danh là một trong những kỳ quan đỉnh cao của Oregon. Con đường 161 km trải dài những cành quan ngoạn mục của núi rừng và thung lũng Hood River. Nghỉ chân và cắm trại trên chặng đường cũng là một ý tưởng không tồi. 17. TENNESSEE: Natchez Trace Parkway Xa lộ 708 km này đi qua Mississippi, Alabama và Tennessee. Tới Tennessee, bạn sẽ được ngắm những thác nước hùng vĩ Jackson Falls, Birdsong Hollow và những cây cầu vòm đôi tuyệt đẹp. 18. UTAH: Scenic Byway 12 Đường cao tốc Scenic Byway 12 với độ dài 200 km băng qua công viên quốc gia Bryce Canyon và Capitol Reef với nhiều nhánh sông và hẻm núi. 19. VERMONT: Route 17 Nếu như Route 100 nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính thì Route 17 lại mang đến vẻ đẹp đáng kinh ngạc của thiên nhiên hùng vĩ, từ mép hồ Champlain cho đến núi Green Mountains với mùa lá rụng phủ xanh con đường. 20. WASHINGTON: Cascade Loop Cascade Loop là một con đường nhất định phải lăn bánh qua khi bạn tới Mỹ. Tuyến đường 708 km sẽ đưa bạn đi qua thác nước của Stevens Pass Greenway, 3 khu rừng quốc gia và những làng dân cư nhỏ. 21. WEST VIRGINIA: Highland Scenic Highway Highland Scenic Highway đẹp nhất vào mùa xuân. Chặng đường dài 70 dặm đi qua rừng quốc gia Monongahela với nhiều tầm nhìn đẹp và nhiều cánh đồng hoa dại bát ngát. 22. WYOMING: Beartooth Highway Xa lộ Wyoming đi thẳng vào lối Đông Bắc của vườn quốc gia Yellowstone. Thật tuyệt nếu bạn có cơ hội dừng chân ngắm cảnh những ngọn núi và đi bộ lên thác nước Lake Creek trên chặng đường dài 110 km ấy.

