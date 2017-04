8 mẫu xe hơi đáng chú ý dành cho thị trường Việt Nam đầu năm 2017

Từ 5/1, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ thế hệ mới với giá từ 981 triệu đồng. Fortuner mới nhập từ Indonesia thay vì lắp ráp trong nước. Xe bán ra 3 phiên bản gồm bản máy dầu 2.4G 4x2 giá 981 triệu, bản máy xăng 2.7V 4x2 giá 1,14 tỷ và 2.7V 4x4 giá 1,3 tỷ đồng. So với phiên bản hiện đang có mặt trên thị trường, Toyota Fortuner 2016 sẽ được thiết kế lại hoàn toàn, bao gồm cả khung gầm hình thang nâng cấp, nội thất cao cấp hơn và hệ dẫn động mới. Ngày 9/1 Honda đã cho ra mắt Honda Civic phiên bản trang bị động cơ xăng 1,5 lít tăng áp công suất 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại 220 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Mẫu sedan thế hệ thứ 10 thay đổi thiết kế, kiểu dáng coupe 4 cửa thể thao. Phiên bản này có giá bán tại thị trường Việt Nam là 950 triệu đồng. Trường Hải đánh dấu thay đổi cho Mazda 6 bằng cách tích hợp thêm công nghệ. Mazda 6 2017 vẫn dùng hai loại động cơ là 2 lít và 2,5 lít. Bản 2 lít cho công suất 153 mã lực, mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Bản 2,5 lít công suất 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Mazda 6 cũ có 2 phiên bản, 2.0 và 2.5 thì Mazda 6 mới có 3 bản, 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 Premium và 2.5 Premium với mức giá lần lượt là 975 triệu đồng, 1,02 tỷ đồng và 1,175 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Jaguar F-Pace bán ra 4 phiên bản cho chiếc SUV thể thao hạng sang trang bị gồm: Pure, Prestige, R-Sport và Portfolio. Giá dự kiến từ 3,6 tỷ đồng. F-Pace 2017 với chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.732 x 2.200 x 1.666 (mm) (chiều rộng tính cả gương) và trục cơ sở dài 2.873mm. Xe bán ra tại Việt Nam duy nhất một bản động cơ 3 lít V6 siêu nạp, công suất 340 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Dàn xe đến từ Nga - UAZ chính hãng được phân phối tại Việt Nam bao gồm mẫu xe SUV Patriot, bán tải Pick Up và dòng chuyên off-road Hunter. UAZ được người tiêu dùng Việt Nam gọi với cái tên "U-oát", mẫu xe đặc trưng của quân đội được bán tại thị trường Việt Nam với giá 460 triệu đồng. Vào ngày 17/3, Mercedes Việt Nam trình làng hai phiên bản thấp cấp hơn gắn thương hiệu Maybach gồm S400 và S500. Thiết kế không khác biệt so với đàn anh S600. Mercedes-Maybach S400 dùng động cơ 3 lít V6 trong khi S500 trang bị động cơ 4,6 lít V8. Mercedes-Maybach S400 có giá 6,9 tỷ và S500 gần 11 tỷ đồng, trong khi S600 gần 14 tỷ đồng. Việc đưa thêm hai phiên bản mới giúp khách hàng tại Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn để phù hợp với túi tiền của mình. Mới đây Ford cũng đã trình làng mẫu Sedan hạng C Ford Focus phiên bản Trend. Focus Trend có thiết kế giống phiên bản Titanium với giá 699 triệu đồng thấp hơn so với Titanium 150 triệu. Năm 2016, Ford bán hơn 1.000 xe Focus, tăng 54% so với cùng kỳ 2015. Cuối cùng của danh sách chúng ta cùng đến với chiếc D-Max Type Z dòng bán tải. Được nhập khẩu từ Thái Lan, 760 triệu đồng cho phiên bản 2.5L 4X4 MT, 800 triệu đồng bản 2.5L 4X4 AT và 840 triệu đồng cho phiên bản 3.0L 4X4 AT. Mẫu bản tải bản đặc biệt nâng cấp các chi tiết ngoại thất, Bộ bodykit với ốp cản trước, nẹp sườn, chắn bùn. D-Max Type Z trang bị động cơ diesel 3 lít công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm. Số tự động 5 cấp.

