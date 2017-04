Ảnh chi tiết Honda Civic Hatchback 2017 1.5L Turbo giá hơn 700 triệu

Được giới thiệu tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2017 (BIMS), Honda Civic Hatchback 2017 1.5L Turbo nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khách hàng với những thay đổi ấn tượng. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED. Cản trước cũng được điều chỉnh lại với những đường gân dập nổi phía trên nắp ca-pô xe và các chi tiết được sơn bóng phía dưới. Những thay đổi này giúp Honda Civic Hatchback 2017 1.5L Turbo trở nên hầm hố hơn so với bản sedan. Về kích thước, bản hatchback có cùng chiều chiều rộng (1.798 mm) và chiều dài cơ sở (2.700 mm) như sedan, nhưng cao hơn (+20 mm) và ngắn hơn 112 mm và thấp hơn 20 mm.. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED hình chữ C, chính giữa là đèn phanh trên cao. Đuôi lướt gió phía trên kính hậu giúp Honda Civic Hatchback 2017 1.5L Turbo thể thao hơn. Thiết kế cản sau cũng được làm mới góc cạnh và thể thao hơn. Đồng thời giúp tăng tính khí động học cho xe khi di chuyển. Xe được trang bị la-zăng hợp kim 17 inch cùng lốp 215/50. Nội thất của Honda Civic Hatchback 2017 1.5L Turbo được kế thừa từ phiên bản sedan. Cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT-LCD hiển thị các thông số vận hành của xe. Màn hình cảm ứng 7 inch với khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hàng ghế trước được điều chỉnh điện cùng ghế bọc da với thiết kế ôm sát người ngồi. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trong xe được sử dụng chất liệu carbon để tạo điểm nhấn. Không gian phía sau khá thoải mái cho người ngồi. Hàng ghế thứ hai có đủ chỗ cho 3 người và có khả năng gập lại với tỉ lệ 60:40. Khoang hành lí rộng rãi với kích thước 519 lít, còn khi gập hàng ghế thứ 2 kích thước được tăng lên 727 lít. Lốp dự phòng được đặt phía dưới của khoang hành lí. Động cơ 1.5L Turbo giúp Honda Civic Hatchback sản sinh 173 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô men xoắn 220 Nm từ trong dải vòng tua 1.700 đến 5.500 vòng/phút. Đi cùng đó là hộp số CVT giúp xe vận hành mượt mà trên những cung đường khác nhau. Ngoài ra, xe cũng được trang bị một loạt các hệ thống an toàn: 6 túi khí, VSA và Hill Start Assist... cùng các tính năng: Hệ thống khởi động bằng nút bấm, tính năng khởi động xe từ xa, hệ thống điều khiển hành trình, phanh tự động... Theo công bố, Honda Civic Hatchback 2017 1.5L Turbo có giá bán 1,169 triệu baht tại Thái Lan (khoảng hơn 700 triệu đồng).

