Ảnh chi tiết Honda CR-V 7 chỗ vừa ra mắt tại Việt Nam

Ngày 13/11, Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới tại Việt Nam. Xe được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc đi kèm (trắng, đen, đỏ, bạc và xanh đen). Xe có mức giá bán lẻ đề xuất cho Honda CR-V mới sẽ dưới 1,1 tỷ đồng. Honda CR-V mới mang thiết kế khỏe khoắn, năng động. Kích thước của CR-V mới với chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.584 x 1.855 x 1.679 mm. Xe thấp hơn so với bản cũ, rộng hơn thế hệ trước, tăng thêm 50mm không gian để chân và diện tích chỗ ngồi của hàng ghế thứ 2. Chiều dài cơ sở 2.660 mm. Khoảng sáng gầm xe 198mm (tăng thêm 28 mm so với thế hệ trước). Đầu xe nổi bật với cản trước rộng, khỏe khoắn. Lưới tản nhiệt mới. Đi cùng là cụm đèn pha, đèn sương mù full LED (bản L, G). Đuôi xe phong cách mới. Không còn thiết kế "đuôi gù" của thế hệ cũ, cụm đèn chiếu hậu LED hình đôi cánh. Gương chiếu hậu bên ngoài không có sự khác biệt. Honda CR-V được trang bị bánh xe hợp kim hình tua-bin có kích thước 18 inch cùng lốp 235/60. Nội thất xe được thiết kế lại với phong cách hiện đại hơn. Xe được bọc da màu đen đi cùng là các chi tiết ốp gỗ tạo điểm nhấn trên bảng táp-lô, bệ trung tâm, ốp cửa... Ghế lái được tích hợp điều chỉnh điện 8 hướng. Đi cùng với đó là màn hình màu 7 inch hiển thị thông số hành trình (DII) và màn hình giải trí Audio Display 7 inch (bản L,G) và 5 inch (bản E) với độ phân giải cao đáp ứng nhu cầu giải trí. CR-V mới cũng được trang bị kết nối Apple Car và Android Auto. Điều hòa tự động có cửa gió cho cả hàng thứ hai và thứ ba. Hệ thống âm thanh 8 loa. Những điểm mới là cửa sổ trời toàn cảnh, cảm biến gạt mưa tự động và cốp đóng/mở điện. Màn hình màu 7 inch hiển thị thông số hành trình (DII) được trang bị cho CR-V mới (phiên bản L,G), bản E là đồng hồ Analog. Bên cạnh đó, điểm thay đổi lớn nhất ở nội thất của Honda CR-V mới là sự xuất hiện của hàng ghế thứ 3, mang tới không gian rộng và linh hoạt, đủ chỗ cho 7 người. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 được thiết kế tùy chỉnh có thể gập phẳng hoàn toàn hoặc 60/40, đáp ứng cho đa dạng các mục đích sử dụng, chở 5-7 hành khách hoặc tối đa hóa hoàn toàn khoang chứa đồ. Honda CR-V mới không có nhiều sự lựa chọn về động cơ mà chỉ có một phiên bản - động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo với công suất cực đại lên tới 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm, tương đương với động cơ 2.5L khí nạp thông thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km, hiệu quả hơn so với mức 8,4L/100km của động cơ 2.4L trên thế hệ trước. Đi cùng là hộp số vô cấp CVT với thiết kế bộ giảm chấn kép của tua bin cho bộ biến mô, giúp kiểm soát chuyển số chặt chẽ hơn và giảm độ trễ tăng áp. Hộp số cũng kết hợp những tinh chỉnh trong giảm chấn ly hợp khóa và bộ biến mô khi được trang bị cùng với động cơ tăng áp mang đến cảm giác êm ái khi bắt đầu tăng tốc. Ngoài ra, Honda CR-V mới còn được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn: Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ, phanh tay điện tử (EPB), chế độ giữ phanh tự động lần đầu tiên được trang bị cho Honda CR-V, Hệ thống chống bó cứng Phanh (ABS) kết hợp hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hệ thống hỗ trợ khởi hành lưng chừng dốc (HSA), 6 túi khí... Hiện CR-V là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với: Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson.

