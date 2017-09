Ảnh chi tiết Honda CR-V vừa giảm giá cả trăm triệu đồng

Chỉ sau gần một tháng, Honda CR-V liên tục có những đợt giảm giá mạnh. Trong đợt giảm giá gần nhất thì mẫu xe khách hàng cũng có thể lựa chọn 3 mức giá khác nhau như: không lấy khuyến mại, nhận khuyến mại bằng phụ kiện giá trị từ 50 - 70 triệu đồng từ đại lý. Nếu áp dụng các hình thức thanh toán kể trên giá CR-V 2.0 sẽ lần lượt là 758 - 763 triệu đồng. Đối với phiên bản 2.4 AT và 2.4 TG cũng tương tự. Giá bán của hai phiên bản này lần lượt là 788 - 803 triệu đồng và 858 - 873 triệu đồng. Về thiết kế, Honda CR-V nổi bật với những đường nét khỏe khoắn và thể thao. Cụm đèn trước với điểm nhấn là dải đèn LED chạy ban ngày thiết kế sắc sảo và nối liền với mặt ca lăng, tạo nên diện mạo đầy tinh tế và cuốn hút. Đi cùng là cản trước khỏe khoắn với đèn sương mù viền mạ crôm được thiết kế hài hòa Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x1.820 x1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm xe 170 mm, Honda CR-V mang đến một không gian khá rộng rãi và khả năng di chuyển linh hoạt. Phần đuôi xe được thiết kế với điểm nhấn là thanh crom to bản theo dạng cánh chim nối liền với cụm đèn hậu. Ốp cản sau và đèn trang trí được thiết kế mới mang đến dáng vẻ đầm chắc cho phần đuôi xe. Cụm đèn hậu được thiết kế tinh tế và gọn gàng. Xe sử dụng mâm 5 chấu kép (bản 2.0). Gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan LED. Về nội thất, Honda CR-V mang tới một không gian khá rộng rãi và hiện đại. Ghế được bọc da màu kem (bản 2.0) và màu đen (bản 2.4). Đối với bản 2.0 Honda CR-V chỉ được trang bị đầu CD nhưng đối với bản 2.4 xe được trang bị thêm màn hình cảm ứng 7 inch, chức năng thoại rảnh tay (HFT) tích hợp chế độ gọi điện thoại bằng giọng nói tiện lợi, ngăn USB đa năng cho phép kết nối với các thiết bị di động hoặc iPod thông qua cổng USB, HDMi để vừa nghe nhạc, xem phim và sạc pin. Camera lùi 3 góc quay có khả năng hiển thị 3 góc nhìn. Vô lăng với thiết kế bọc da cao cấp, tích hợp các nút điều khiển đa thông tin giúp tăng sự thuận tiện cho người cầm lái. Lẫy chuyển số tay thể thao tích hợp trên vô lăng. Người lái chỉ cần sử dụng lẫy (+) hoặc (-) ở 2 bên trên vô lăng để tăng số hoặc giảm số. Chế độ này mang đến cảm giác lái thể thao đầy phấn khích cho người sử dụng và đặc biệt hữu ích trong các trường hợp người lái leo hoặc đổ dốc, vượt xe, tăng tốc sau khi vào cua (bản 2.4 TG). Cụm đồng hồ hiển thị hiện đại với và quan sát dễ dàng. Hộc chứa đồ giữa hai hàng ghế trước cũng là nơi đặt cổng USB và HDMi. CR-V sở hữu không gian hàng ghế thứ hai khá rộng rãi. Đi cùng đó là khoang hành lý lớn và có thể tăng kích thước bằng cách gập hàng ghế thứ 2. Xe còn được trang bị các hệ thống hỗ trợ an toàn: Hệ thống hỗ trợ cân bằng xe (VSA) và hệ thống trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS), 6 túi khí (bản 2,4 TG), hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cùng với đó là hệ thống lái trợ lực điện tử EPS mới, chế độ kiểm soát hành trình thông minh Cruise Control... Honda CR-V tại Việt Nam có hai phiên bản động cơ xăng: 2.0L và 2.4L. Đi cùng là hộp số tự động 5 cấp với hệ thống dẫn động cầu trước. Xe cũng được trang bị chế độ lái Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu.

