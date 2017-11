Ảnh chi tiết mẫu xe Perodua Myvi 2018 giá hơn 200 triệu đang gây “sốt“

Mới đây, mẫu ô tô hatchback Perodua Myvi 2018 hoàn toàn mới chính thức được bán ra tại malaysia với mức giá từ 44.300 RM (khoảng 234 triệu đồng), bản cao cấp nhất có giá 55.500 RM (khoảng hơn 290 triệu đồng). Perodua Myvi 2018 có chiều dài 3.895 mm, rộng 1.735 mm và cao 1.515 mm. Chiều dài trục cơ sở của xe là 2.500 mm – dài và rộng hơn 205mm và 70 mm so với Kia Morning giúp xe có không gian nội thất thoải mái hơn. Với thiết kế này, Perodua Myvi 2018 là chiếc xe khá nhỏ gọn và linh hoạt. Phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày. Bên cạnh đó, thiết kế của Perodua Myvi 2018 cũng khá bắt mắt với cụm đèn pha LED, lưới tản nhiệt màu đen bóng cùng các hốc hút gió cỡ lớn. Cụm đèn pha LED trên Perodua Myvi 2018. Đuôi xe thiết kế đơn giản. Cụm đèn hậu gọn gàng tích hợp công nghệ LED. Perodua Myvi 2018 được trang bị la-zăng 14-inch 5 chấu kép. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan. Myvi sử dụng động cơ 1.3L VVT-i của Toyota. Động cơ này có sức mạnh 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 121 Nm tại 4.000 vòng/phút. Ngoài ra, Mivi còn sử dụng động cơ 1.5L tương tự Toyota Vios, cung cấp sức mạnh 102 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 136 Nm. Đi cùng hộp số tay 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Về nội thất, xe được bọc da hoặc nỉ tùy từng phiên bản. So với mức giá của Perodua Myvi 2018 thì nội thất của xe khá bắt mắt và tiện nghi. Vô-lăng 3 chấu đáy vát tích hợp các nút điều khiển chức năng. Cụm đồng hồ kết hợp giữa Analog và điện tử hiển thị thông tin rõ nét. Xe còn được trang bị điều hòa tự động, màn hình giải trí cảm ứng, nút bấm khởi động đi kèm chìa khóa thông minh,... Hàng ghế trước chỉnh cơ chứ chưa được chỉnh điện. Nhờ có chiều dài lớn hơn nên khoảng trống để chân giữa hai hàng ghế khá thoải mái. Perodua Myvi 2018 được đánh giá cao về tính năng an toàn, được trang bị 6 túi khí, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, camera lùi, cảnh báo va chạm trước,… Nhờ đó, mẫu xe này được đánh giá 5 sao an toàn của Asean NCAP. Nhờ những trang bị khá đầy đủ và mức giá hợp lý, nên trong ngày đầu ra mắt Perodua Myvi 2018 đã nhận được tới 6.000 đơn đặt hàng. Tạo nên một cơn "sốt" cho dòng xe này.

Mới đây, mẫu ô tô hatchback Perodua Myvi 2018 hoàn toàn mới chính thức được bán ra tại malaysia với mức giá từ 44.300 RM (khoảng 234 triệu đồng), bản cao cấp nhất có giá 55.500 RM (khoảng hơn 290 triệu đồng). Perodua Myvi 2018 có chiều dài 3.895 mm, rộng 1.735 mm và cao 1.515 mm. Chiều dài trục cơ sở của xe là 2.500 mm – dài và rộng hơn 205mm và 70 mm so với Kia Morning giúp xe có không gian nội thất thoải mái hơn. Với thiết kế này, Perodua Myvi 2018 là chiếc xe khá nhỏ gọn và linh hoạt. Phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày. Bên cạnh đó, thiết kế của Perodua Myvi 2018 cũng khá bắt mắt với cụm đèn pha LED, lưới tản nhiệt màu đen bóng cùng các hốc hút gió cỡ lớn. Cụm đèn pha LED trên Perodua Myvi 2018. Đuôi xe thiết kế đơn giản. Cụm đèn hậu gọn gàng tích hợp công nghệ LED. Perodua Myvi 2018 được trang bị la-zăng 14-inch 5 chấu kép. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan. Myvi sử dụng động cơ 1.3L VVT-i của Toyota. Động cơ này có sức mạnh 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 121 Nm tại 4.000 vòng/phút. Ngoài ra, Mivi còn sử dụng động cơ 1.5L tương tự Toyota Vios, cung cấp sức mạnh 102 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 136 Nm. Đi cùng hộp số tay 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Về nội thất, xe được bọc da hoặc nỉ tùy từng phiên bản. So với mức giá của Perodua Myvi 2018 thì nội thất của xe khá bắt mắt và tiện nghi. Vô-lăng 3 chấu đáy vát tích hợp các nút điều khiển chức năng. Cụm đồng hồ kết hợp giữa Analog và điện tử hiển thị thông tin rõ nét. Xe còn được trang bị điều hòa tự động, màn hình giải trí cảm ứng, nút bấm khởi động đi kèm chìa khóa thông minh,... Hàng ghế trước chỉnh cơ chứ chưa được chỉnh điện. Nhờ có chiều dài lớn hơn nên khoảng trống để chân giữa hai hàng ghế khá thoải mái. Perodua Myvi 2018 được đánh giá cao về tính năng an toàn, được trang bị 6 túi khí, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, camera lùi, cảnh báo va chạm trước,… Nhờ đó, mẫu xe này được đánh giá 5 sao an toàn của Asean NCAP. Nhờ những trang bị khá đầy đủ và mức giá hợp lý, nên trong ngày đầu ra mắt Perodua Myvi 2018 đã nhận được tới 6.000 đơn đặt hàng. Tạo nên một cơn "sốt" cho dòng xe này.