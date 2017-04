Ảnh chi tiết “siêu phẩm” Mercedes-AMG GT R giá 3,5 tỷ đồng

Với thiết kế mới, Mercedes-AMG GT R có vẻ ngoài hầm hố và thể thao hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý là cản trước và sau được thiết kế lớn hơn cùng bộ khuếch tán gió hầm hố. Lưới tản nhiệt cũng được mở rộng với các hốc gió cỡ lớn được mạ chrome với nan dọc và sơn đen với nan ngang và có khả năng đóng mở nhằm làm mát hoặc tăng tính khí động học cho xe khi vận hành. Thế hệ trước của Mercedes-AMG GT sử dụng kiểu lưới tổ ong. Đuôi xe và bên hông nổi bật với cánh lướt gió carbon cỡ lớn cùng các khe hút gió và khuếch tán lớn phía sau. Với thiết kế mới Mercedes-AMG GT R 2017 sẽ được cải thiện tính khí động học, tăng sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Xe sử dụng la-zăng hợp kim màu đen nhám 10 chấu với kích thước vành trước 19 inch và vành sau 20 inch. Đi cùng là lốp Michelin Sport Cup 275/35 ZR 19 trước và 325/30 ZR 20 sau. Để giảm trọng lượng xe, nóc xe Mercedes-AMG GT R 2017 được làm từ sợi carbon. Mercedes-AMG GT R 2017 được trang bị động cơ 4.0 lít V8 tăng áp kép, sản sinh công suất 577 mã lực, mô men xoắn cực đại 770 Nm. AMG GT R tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Xe sử dụng hộp số 7 cấp SpeedShift DCT do AMG phát triển. Nội thất của Mercedes-AMG GT R 2017 nổi bật với ghế thể thao phong cách AMG cùng các đường chỉ màu vàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn tựa lưng thêu logo AMG màu vàng và dây đai an toàn màu vàng, Bảng điều khiển trung tâm mang đậm phong cách thể thao với những cửa gió, nút bấm hình tròn. Khung gầm của xe được được ứng dụng nhiều công nghệ từ Porsche 911 Turbo S cùng hệ thống dẫn động cầu sau lần đầu tiên được sử dụng. Cùng với đó, Mercedes-AMG R 2017 còn sử dụng hệ thống ống xả mới nhẹ hơn 5,9 kg so với thế hệ tiền nhiệm giúp tạo hiệu ứng như xe đua. Giá bán của "siêu phẩm" Mercedes-AMG GT R 2017 là 157.000 USD tại Mỹ (khoảng 3,5 tỷ đồng). http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2017_04_11/Mercedes_AMG_GT_R_Introduction_Goodwood_Festival_of_Speed_WLBJ.mp4

Với thiết kế mới, Mercedes-AMG GT R có vẻ ngoài hầm hố và thể thao hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý là cản trước và sau được thiết kế lớn hơn cùng bộ khuếch tán gió hầm hố. Lưới tản nhiệt cũng được mở rộng với các hốc gió cỡ lớn được mạ chrome với nan dọc và sơn đen với nan ngang và có khả năng đóng mở nhằm làm mát hoặc tăng tính khí động học cho xe khi vận hành. Thế hệ trước của Mercedes-AMG GT sử dụng kiểu lưới tổ ong. Đuôi xe và bên hông nổi bật với cánh lướt gió carbon cỡ lớn cùng các khe hút gió và khuếch tán lớn phía sau. Với thiết kế mới Mercedes-AMG GT R 2017 sẽ được cải thiện tính khí động học, tăng sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Xe sử dụng la-zăng hợp kim màu đen nhám 10 chấu với kích thước vành trước 19 inch và vành sau 20 inch. Đi cùng là lốp Michelin Sport Cup 275/35 ZR 19 trước và 325/30 ZR 20 sau. Để giảm trọng lượng xe, nóc xe Mercedes-AMG GT R 2017 được làm từ sợi carbon. Mercedes-AMG GT R 2017 được trang bị động cơ 4.0 lít V8 tăng áp kép, sản sinh công suất 577 mã lực, mô men xoắn cực đại 770 Nm. AMG GT R tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Xe sử dụng hộp số 7 cấp SpeedShift DCT do AMG phát triển.

Nội thất của Mercedes-AMG GT R 2017 nổi bật với ghế thể thao phong cách AMG cùng các đường chỉ màu vàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn tựa lưng thêu logo AMG màu vàng và dây đai an toàn màu vàng, Bảng điều khiển trung tâm mang đậm phong cách thể thao với những cửa gió, nút bấm hình tròn. Khung gầm của xe được được ứng dụng nhiều công nghệ từ Porsche 911 Turbo S cùng hệ thống dẫn động cầu sau lần đầu tiên được sử dụng. Cùng với đó, Mercedes-AMG R 2017 còn sử dụng hệ thống ống xả mới nhẹ hơn 5,9 kg so với thế hệ tiền nhiệm giúp tạo hiệu ứng như xe đua. Giá bán của "siêu phẩm" Mercedes-AMG GT R 2017 là 157.000 USD tại Mỹ (khoảng 3,5 tỷ đồng).