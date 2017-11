Bentley Bentayga Field Sports phiên bản dành cho người yêu săn bắn

Chiếc Bentley Bentayga Field Sports này được bộ phận cá nhân hóa Mulliner của Bentley thực hiện. Nếu bạn từng muốn sở hữu một khẩu súng trường lắp ráp tại nhà máy trên chiếc Bentayga của mình thì nay The Crew đã hiện thực hóa điều này. Mulliner cùng với nhà sản xuất súng Purdey đã hợp tác với nhau để cho ra mắt phiên bản Bentayga hoàn hảo cho những người đam mê môn thể thao ngoài trời. Điểm nổi bật nhất của xe là một ngăn kéo 2 ngăn bao gồm các ngăn chứa cho hộp súng, đồ uống, ống nhòm và quần áo bảo hộ. Trên cùng là cặp súng săn của Purdey được bọc bằng bao da. Thêm vào đó là một gói đồ của Purdey bao gồm 1 áo ghi lê, áo khoác không thấm nước, gạt nước, áo khoác ngoài, giày và túi ngủ. Về cơ bản, chiếc Bentayga Field Sports không thay đổi nhiều so với phiên bản thông thường. Phiên bản dùng động cơ W12 twin-turbo dung tích 6.0L chạy bằng xăng. Vì không có sự thay đổi nào về mặt cấu trúc và cơ khí cho chiếc Field Sports, do đó có thể dự đoán rằng sẽ có sự xuất hiện của phiên bản chạy dầu diesel công suất 441 mã lực và mô men xoắn 900Nm. Việc kết hợp giữa thú vui thích săn bắn và một chiếc SUV sang trọng không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Trước đó, Range Rover đã từng hợp tác với nhà sản xuất súng Holland & Holland để cho ra mắt chiếc Holland & Holland Range Rover .

