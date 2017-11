Cận cảnh “quái thú” Cadillac One của Tổng thống Donald Trump ở Hà Nội

Sáng 12/11, "quái thú" The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đoàn xe tùy tùng đã xuất hiện tại Phủ Chủ tịch. Xe được trang bị kính chống đạn, vỏ xe bọc thép có thể chịu đạn xuyên giáp, bình xăng đặc biệt bằng sợi kevlar với xăng được pha bọt chống nổ. Kính chắn gió của xe có thể chịu được tất cả các loại đạn. Xe chỉ có cửa sổ bên trái có thể kéo xuống nhằm bảo vệ Tổng thống trong trường hợp tấn công sinh học. Xe được trang bị lốp xe run-flat giúp xe có thể tẩu thoát khi lốp bị bắn thủng hoàn toàn. Trong xe luôn có hai túi máu 400 ml được bảo quản trong xe đề phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp. Trong xe cũng được bố trí nguồn cung cấp oxy riêng biệt để chống vũ khí hóa học khi đi qua những vùng có nguy cơ. Limousine "Quái thú" có sức chứa 7 người, 2 người ở phía trước khoang lái, 3 vệ sĩ ở khoang sau cùng Tổng thống và phu nhân. Hệ thống đèn sương mù và đèn hiệu phía trước. Lốp xe chống thủng với vành thép giúp xe tiếp tục đi ngay cả khi lốp xe bị phá hủy. Khi di chuyển tại Mỹ, chiếc xe được gắn cờ Mỹ và cờ Tổng thống. Với chuyến công du nước ngoài, cờ Tổng thống được thay bằng cờ của nước chủ nhà. Tổng trọng lượng của xe nặng khoảng 6,8 - 9 tấn. Bình chứa nhiên liệu được bọc sắt và được bọc trong bọt xốp để tránh phát nổ. Đây là lần thứ hai chiếc Cadillac One mang biển số 800=002 xuất hiện tại Việt Nam. The Beast cùng đoàn xe của Tổng thống Donald Trump tại Khách sạn Sofitel Metropole tối 11/11.

