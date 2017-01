Chi tiết crossover thể thao Audi SQ5 vừa ra mắt

Tại triển lãm ôtô Detroit, hãng xe sang Audi đã ra mắt mẫu crossover thể thao mới với tên gọi Audi SQ5. Đây là phiên bản hiệu năng cao của chiếc Q5 thế hệ mới, vừa ra mắt lần đầu hồi tháng 9/2015 tại triển lãm Paris. Dựa trên Q5 thế hệ mới, SQ5 có thiết kế sắc sảo hơn so với thế hệ trước. So với các phiên bản Q5 bình thường, chiếc xe không có nhiều thay đổi ở ngoại thất. Ở phía trước, SQ5 nổi bật với cản trước có các lỗ hút gió rộng và góc cạnh hơn, trong khi đuôi xe gần như không có sự thay đổi. Các chi tiết mạ chrome sáng trên Q5 thường như khung lưới tản nhiệt, ốp gương... đã được chuyển thành màu đen. Ở bên trong nội thất, SQ5 được bọc trong da cao cấp và vải Alcantara. Ngoài ra xe còn có tay lái thể thao cùng pedal bằng nhôm. So với thế hệ trước, bảng táp-lô của xe đã được làm tối giản. Trên SQ5, Audi đã trang bị cho xe động cơ xăng V6 3.0l TFSI mạnh mẽ hơn so với các phiên bản Q5 thường với động cơ 2.0l, có công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Giống như nhiều mẫu Audi thể thao khác, SQ5 được trang bị hệ dẫn động 4 bánh quattro kèm hộp số tự động 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây. Ngoài động cơ, SQ5 còn có hệ thống treo khí thể thao mới, với khả năng điều chỉnh độ cứng mềm thông qua hệ thống lái Audi Drive Select. Tay lái của xe cũng linh hoạt hơn so với phiên bản thường. Hiện tại Audi chưa công bố giá bán của SQ5 mới, tuy nhiên chắc chắn chiếc xe sẽ không đắt hơn quá nhiều so với mức giá 52.000 USD của thế hệ trước.

