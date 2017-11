Dàn xe siêu sang xuất hiện tại APEC 2017 Đà Nẵng

Mẫu limousine chuyên chở Tổng thống Mỹ Donald Trump có tên gọi The Beast 2.0 được nâng cấp về thiết kế bên cạnh loạt tính năng an toàn nhằm bảo vệ tổng thống trong mọi trường hợp. Ở chiếc limousine này, các cửa sổ chống đạn dày khoảng 5 inch, gầm xe có thể chống bom, các súng bắn hơi cay được đặt dưới cụm đèn pha bên cạnh loạt camera quan sát ban đêm, bình xăng tự hàn khi bị bắn thủng, hệ thống chữa cháy tự động cho khoang động cơ. Ngoài ra, cabin của xe luôn được đóng kín để tránh các cuộc tấn công sinh học và hóa học. The Beast 2.0 còn đủ bền để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn trong thời gian dài hoặc bất cứ tình huống xấu nào The Beast 2.0 sẽ xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Á trong đó có Việt Nam từ ngày 3/11. Vào lúc 11h20 trưa 8/11, một chiếc máy bay vận tải lớn của Mỹ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng đưa một chiếc quái thú của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng chiếc S600 Pullman Guard chống đạn trong các chuyến thăm hoặc di chuyển hàng ngày. Các xe limousine của Tổng thống Nga được bọc thép, có hệ thống vận hành khẩn cấp cho phép tự lái với vận tốc 80 km/giờ duy trì trong ít nhất 29 km. Trong trường hợp 4 bánh bị thủng xe vẫn có thể vận hành. Ngoài ra, xe có nhiều tiện nghi khác. Ngày 6/11, xe chuyên dụng của Tổng thống Nga Putin là dàn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đã tới Đà Nẵng để cùng ông dự APEC 2017. Hongqi L5 là xe hơi siêu sang kiểu cổ điển do Trung Quốc sản xuất. "Siêu xe" này được giới thiệu năm 2013 tại Triển lãm ôtô Thượng Hải và nổi tiếng là chiếc xe Trung Quốc đắt tiền nhất. Hongqi L5 có kích thước khá lớn, dài lên tới 5,55 m, rộng hơn 2 m và cao 1,5 m, chiều dài cơ sở 3,4 m. Xe sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít, công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường sử dụng chiếc limousine “made in China” Hongqi L5 trong các lễ duyệt binh hay những chuyến công cán. Quốc vương Brunei có thể đưa Rolls Royce mạ vàng trị giá 14 triệu USD sang Việt Nam dự APEC 2017. Mẫu Rolls Royce Silver Spur II bản kéo dài, mà Quốc vương Brunei sử dụng được mạ vàng 24 carat sang trọng và nổi bật. Tuy nhiên việc Quốc vương Brunei có đưa Rolls Royce mạ vàng trị giá 14 triệu USD sang Việt Nam dự APEC 2017 vẫn chưa chắc chắn, vì vị nguyên thủ này sở hữu rất nhiều siêu xe khủng. Bộ sưu tập siêu xe của Quốc vương Bolkiah có tới 604 chiếc Rolls-Royce, 574 chiếc Mercedes-Benz, 452 chiếc Ferrari, 382 xe Bentley, 209 chiếc BMW, 179 xe Jaguar, 134 xe Koenigsegg, 21 chiếc Lamborghini, 11 chiếc Aston Martin và hàng loạt mẫu xe đắt tiền, độc nhất vô nhị. Siêu xe này của Tổng thống Hàn Quốc giống như một lớp áo giáp an toàn bảo vệ cho các nhân vật quan trọng ngồi bên trong khỏi các mối đe dọa các vụ tấn công bằng vũ khí đạn đạo. Ngoài ra, Mercedes còn trang bị cho S600 Maybach Guard chế độ bảo vệ toàn diện, chống lại các thiết bị nổ có tính sát thương cao tương đương với 15 kg thuốc nổ TNT. S600 Maybach Guard đồng hành cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Chiếc Mercedes-Benz S600 Maybach Guard, siêu xe bọc thép có khả năng chịu “mưa bom bão đạn” chuyên phục vụ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã đến Đà Nẵng chiều ngày 7/11 trên chuyên cơ vận tải Lockheed C-130.

Mẫu limousine chuyên chở Tổng thống Mỹ Donald Trump có tên gọi The Beast 2.0 được nâng cấp về thiết kế bên cạnh loạt tính năng an toàn nhằm bảo vệ tổng thống trong mọi trường hợp. Ở chiếc limousine này, các cửa sổ chống đạn dày khoảng 5 inch, gầm xe có thể chống bom, các súng bắn hơi cay được đặt dưới cụm đèn pha bên cạnh loạt camera quan sát ban đêm, bình xăng tự hàn khi bị bắn thủng, hệ thống chữa cháy tự động cho khoang động cơ. Ngoài ra, cabin của xe luôn được đóng kín để tránh các cuộc tấn công sinh học và hóa học. The Beast 2.0 còn đủ bền để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn trong thời gian dài hoặc bất cứ tình huống xấu nào The Beast 2.0 sẽ xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Á trong đó có Việt Nam từ ngày 3/11. Vào lúc 11h20 trưa 8/11, một chiếc máy bay vận tải lớn của Mỹ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng đưa một chiếc quái thú của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng chiếc S600 Pullman Guard chống đạn trong các chuyến thăm hoặc di chuyển hàng ngày. Các xe limousine của Tổng thống Nga được bọc thép, có hệ thống vận hành khẩn cấp cho phép tự lái với vận tốc 80 km/giờ duy trì trong ít nhất 29 km. Trong trường hợp 4 bánh bị thủng xe vẫn có thể vận hành. Ngoài ra, xe có nhiều tiện nghi khác. Ngày 6/11, xe chuyên dụng của Tổng thống Nga Putin là dàn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đã tới Đà Nẵng để cùng ông dự APEC 2017. Hongqi L5 là xe hơi siêu sang kiểu cổ điển do Trung Quốc sản xuất. "Siêu xe" này được giới thiệu năm 2013 tại Triển lãm ôtô Thượng Hải và nổi tiếng là chiếc xe Trung Quốc đắt tiền nhất. Hongqi L5 có kích thước khá lớn, dài lên tới 5,55 m, rộng hơn 2 m và cao 1,5 m, chiều dài cơ sở 3,4 m. Xe sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít, công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường sử dụng chiếc limousine “made in China” Hongqi L5 trong các lễ duyệt binh hay những chuyến công cán. Quốc vương Brunei có thể đưa Rolls Royce mạ vàng trị giá 14 triệu USD sang Việt Nam dự APEC 2017. Mẫu Rolls Royce Silver Spur II bản kéo dài, mà Quốc vương Brunei sử dụng được mạ vàng 24 carat sang trọng và nổi bật. Tuy nhiên việc Quốc vương Brunei có đưa Rolls Royce mạ vàng trị giá 14 triệu USD sang Việt Nam dự APEC 2017 vẫn chưa chắc chắn, vì vị nguyên thủ này sở hữu rất nhiều siêu xe khủng. Bộ sưu tập siêu xe của Quốc vương Bolkiah có tới 604 chiếc Rolls-Royce, 574 chiếc Mercedes-Benz, 452 chiếc Ferrari, 382 xe Bentley, 209 chiếc BMW, 179 xe Jaguar, 134 xe Koenigsegg, 21 chiếc Lamborghini, 11 chiếc Aston Martin và hàng loạt mẫu xe đắt tiền, độc nhất vô nhị. Siêu xe này của Tổng thống Hàn Quốc giống như một lớp áo giáp an toàn bảo vệ cho các nhân vật quan trọng ngồi bên trong khỏi các mối đe dọa các vụ tấn công bằng vũ khí đạn đạo. Ngoài ra, Mercedes còn trang bị cho S600 Maybach Guard chế độ bảo vệ toàn diện, chống lại các thiết bị nổ có tính sát thương cao tương đương với 15 kg thuốc nổ TNT. S600 Maybach Guard đồng hành cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Chiếc Mercedes-Benz S600 Maybach Guard, siêu xe bọc thép có khả năng chịu “mưa bom bão đạn” chuyên phục vụ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã đến Đà Nẵng chiều ngày 7/11 trên chuyên cơ vận tải Lockheed C-130.