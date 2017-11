Điểm qua những mẫu xe giảm giá cả trăm triệu đồng dịp cuối năm

Mẫu MVP hạng sang của Honda - Odyssey giảm giá tới 100 triệu đồng, giá mới tại các đại lý hiện chỉ còn 1,89 tỷ đồng. Khi mua xe, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi về phụ kiện trị giá lên đến 20 triệu và chương trình hậu mãi hấp dẫn Odyssey là mẫu MVP hạng sang của Honda có nhiều tính năng và trang bị hiện đại. Mặc dù có giá bán giảm liên tục như Odyssey vẫn khó bán vì phải cạnh tranh với những thương hiệu xe đến từ châu Âu như: BMW, Land Rover, Mercedes-Benz,... Bên cạnh đó giá bán khá cao cũng khiến mẫu xe này không có doanh số tốt tại Việt Nam. Mitsubishi tiếp tục giảm giá nhiều dòng xe trong tháng 11/2017, trong đó có mẫu All New Pajero Sport được nhập khẩu từ Thái Lan. Cụ thể, phiên bản Gasoline 4x2 AT được giảm 206 triệu đồng và bản 4x4 AT giảm 180 triệu đồng còn lần lượt là 1,149 tỷ đồng và 1,358 tỷ đồng Ssangyong gây bất ngờ khi giảm giá hai mẫu xe Tivoli và XLV ngay sau khi VIMS kết thúc. Ssangyong Tivoli giảm 140 triệu đồng cho bản số tự động và 51 triệu đồng cho bản số sàn. Ssangyong XLV giảm 180 triệu đồng khiến giá xe chỉ còn 619 triệu đồng Chevrolet cũng giảm giá mẫu bán chạy nhất của họ - Colorado. Cụ thể, Colorado 2.5 4x2 MT LT giảm 30 triệu đồng, giá bán còn 594 triệu đồng; bản Colorado 2.5 4x4 MT LT giảm 30 triệu đồng, còn 619 triệu đồng. Colorado 2.8 4x4 MT LTZ giảm 30 triệu đồng, còn 759 triệu đồng; bản Colorado 2.8 4x4 AT LTZ giảm 60 triệu đồng còn 749 triệu đồng. Mẫu crossover được lắp ráp trong nước của Hyundai -Santa Fe - cũng tiếp tục được giảm giá trong tháng 11 này. Giá bán của bản 4x4 được giảm cho cả máy dầu và máy xăng, mức giảm khá cao lên đến 230 triệu đồng. Bản 4x2 cũng giảm giá nhiều không kém khi bản máy xăng 4x2 giảm đến 203 triệu đồng Đợt giảm giá này khiến cho Santa Fe chỉ có giá ngang ngửa với các mẫu sedan hạng C và D. Còn so với đối thủ là toyota Fortuner, Santa Fe có giá bán thấp hơn tới 238 triệu đồng Mẫu sedan VIOS của Toyota cũng được giảm giá trong tháng 11. Cụ thể giá xe có mẫu giảm tới gần 60 triệu đồng. Vios TRD giảm 58 triệu đồng, còn 586 triệu đồng. Các phiên bản giảm từ 48 - 53 triệu đồng, giá bán còn 484 triệu đến 586 triệu đồng Hãng xe sang của Đức Volkswagen cũng giảm giá nhiều mẫu xe trong tháng 11. Touareg được giảm 130 triệu đồng, giá bán còn 2,499 tỷ đồng thay vì 2,629 tỷ đồng như trước đây Volkswagen Scirocco cũng được giảm giá từ 100 - 120 triệu đồng cho hai phiên bản được bán tại Việt Nam.

