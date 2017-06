Điểm qua những thay đổi của chiếc Nissan Navara Premium R 2017

Thiết kế cản trước mới vô cùng mạnh mẽ, cá tính. Navara VL Premium R so với phiên bản cũ sở hữu thêm hàng loạt tinh năng mới cũng như một số thay đổi ở ngoại hình. Lazăng 6 chấu kép hợp kim 18 inch được giữ nguyên. Cản sau cũng được thiết kế lại sao cho phù hợp với hình dáng tổng thể chiếc xe với logo "Premium R" nổi bật. Ngoài ra những chi tiết decal chạy dọc 2 bên thân mới mẻ mang lại một diện mạo mới khỏe khoắn cho chiếc xe. Xe cũng được thíc hợp thêm camera lùi, camera hành trình kết nối với WIFI. Hộp số trên xe Những tính năng nâng cấp về công nghệ, các tính năng an toàn vốn có như hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, tính năng kiểm soát đổ đèo HDC, hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh ABLS. Màn hình cảm ứng có chức năng kết nối điện thoại thông minh. Xe có chiều dài cơ sở là 3.150 mm với trọng lượng toàn tải là 2.910 kg. Dung tích bình xăng thuộc dạng chấp nhận được với dung tích bình 80L. Nội thất phía sau khoang xe Động cơ trên xe vẫn là loại Diesel DOHC 2.5L 4 xi-lanh thẳng hàng tương tự bản VL. Hiệu suất của khối động cơ này lần lượt là 188 mã lực và 450 Nm.

