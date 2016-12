Điều gì giúp Ford Việt Nam thành công năm 2016?

Năm 2016, sự tăng trưởng như một hiện tượng của các dòng xe được trang bị động cơ EcoBoost là minh chứng cho thấy Ford đã và đang đi xa hơn trong việc sản xuất các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Động cơ EcoBoost sử dụng kết hợp công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp với turbo tăng áp và thời gian mở van biến thiên để giúp động cơ tiết kiệm thêm 20% nhiên liệu và giảm 15% lượng khí thải CO2 so với các động cơ có dung tích lớn hơn mà không làm ảnh hưởng đến công suất.

Tại Việt Nam, Ecoboost đã có trên các dòng xe nhỏ thể thao Fiesta 1.0L, xe du lịch hạng trung Focus 1.5L và đặc biệt là Explorer 2.3L hoàn toàn mới vừa chính thức được giao đến tay khách hàng thời gian gần đây.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, mang đậm phong cách thể thao đa dụng mạnh mẽ, táo bạo nhưng cũng không kém phần sang trọng, cùng những tính năng ưu việt, tinh tế và tiện nghi - Ford Explorer đã mang tời thêm một lựa chọn cho khách hàng ở phân khúc SUV loại sang cỡ lớn.

Ford Việt Nam chuẩn bị kết thúc năm 2016 với doanh số tăng khoảng 39% so với năm 2015, lần đầu tiên trong lịch sử đạt mốc gần 29.000 xe bán ra, được dẫn dắt bởi nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với toàn bộ các dòng xe Ford tại Việt Nam, đặc biệt là các dòng xe EcoSport, Ranger và Transit.

Tại Việt Nam, việc mở rộng các dòng sản phẩm toàn cầu đã giúp Ford tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng mới và sự thành công của các dòng xe chủ chốt trong chiến lược "One Ford" như Ranger, Everest hay động cơ EcoBoost tiết kiệm nhiên liệu đã cho thấy nhu cầu tiêu dùng đã được đáp ứng và vượt lên trên mong đợi của khách hàng nhờ các dòng xe Ford năng động tại Việt Nam.

Nhờ vào thành công từ những dòng sản phẩm của "One Ford" và sự ủng hộ không ngừng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp Việt đối với toàn bộ các dòng xe Ford, kết quả kinh doanh của Ford Việt Nam trong cả năm 2016 hứa hẹn sẽ đánh dấu một kỷ lục mới, giúp Ford vững vàng top 3 thương hiệu ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại thị trường Việt Nam.

Trong năm 2016 vừa qua, Ford Việt Nam cũng chào đón thêm các đại lý ủy quyền và trung tâm bảo dưỡng chính hãng, nâng tổng số các chi nhánh và xưởng dịch vụ toàn quốc lên con số 35 bao gồm cả các trung tâm kinh doanh xe Ford đã qua sử dụng. Cùng với việc không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên và chuẩn hóa quy trình dịch vụ, việc mở rộng đại lý và trung tâm bảo dưỡng chính hãng là bước phát triển chiến lược của Ford Việt Nam, nhằm nâng cao giá trị bán lại của xe Ford và đem lại những trải nghiệm tốt hơn và thuận tiện hơn cho khách hàng, hướng đến sự hài lòng cao nhất.

Bên cạnh những đóng góp về kinh doanh, Ford Việt Nam cũng là một trong những doanh nghiệp đã luôn có những đóng góp tích cực không ngừng cho cộng đồng, vì một Việt Nam trên con đường phát triển bền vững. Cụ thể, trong năm 2016, Ford đã đóng góp vào công việc tuyên truyền an toàn giao thông bền bỉ trong nhiều năm qua với con số tổng cộng hơn 11.000 người đã được đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn trong khuôn khổ chương trình "Hướng dẫn lái xe an toàn, thân thiện môi trường" trên cả nước trong suốt 9 năm qua.

Các chiến dịch "Ko Còi", "Ko Cồn"... của Ford những năm qua đã đem lại nhiều ý nghĩa xã hội.

Chiến dịch "K0 Cồn" đã khép lại với thành công của cuộc thi sáng tác truyện tranh trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm bài dự thi chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức và mang ý nghĩa thức tỉnh nhưng không kém phần hóm hỉnh.

Phát triển bền vững, làm cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn bằng cách thay đổi cách thức di chuyển trên toàn thế giới, dựa trên các giá trị của "Chất lượng – An toàn – Thông minh – Xanh" là con đường mà tập đoàn Ford cũng như Ford Việt Nam đang thực hiện và hướng tới./.