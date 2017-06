Ford Expedition 2018 thế hệ thứ 2 với giá 1,74 tỷ đồng

Mặc dù Ford Expedition 2018 đắt hơn đáng kể so với chiếc Ford Expedition 2017 nhưng với những thay đổi mới này thì chiếc xe đáng để chúng ta mong đợi. Theo Cars Direct, phiên bản nâng cấp rẻ nhất của chiếc xe là phiên bản XLT. Chiếc xe có giá khở điểm là 52.890 USD (1,2 tỷ đồng) đắt hơn 4.570 USD (104 triệu đồng) so với phiên bản cũ. Phiên bản dài hơn được gọi là Max thay vì EL như trước có giá bán lẻ đề xuất là 55.580 USD Nặng hơn 136 kg so với phiên bản trước, Expedition 2018 chỉa sẻ phần lớn nền tảng của nó với choeecs Ford F-150. Bao gồm khung nhôm hợp kim quân sự, một trong những bộ khung cứng rắn nhất trong phân khúc nhẹ. La-zăng 5 chấu cùng lốp dầy mang lại cho Ford Expedition 2018 sự khỏe khoắn. Các gói bổ sung cho chiếc xe sẽ tiêu tốn của người mua hơn 3.000 USD nữa. Chiếc Ford Expedition 2018 với gói ngoại thất FX4 sẽ có giá 63.155 USD (1,4 tỷ đồng), các phiên bản Platinum đắt hơn có giá đề xuất lần lượt là 73.905 USD (1,68 tỷ đồng) và 76.595 USD (1,74 tỷ đồng). Đắt hơn 8.540 USD (194 triệu đồng) và 8.650 USD (197 triệu đồng) so với Ford Expedition 2017. Chiếc xe gia đình này cũng đi kèm với một số hệ thống tự động 10 tốc độ. Hệ thống tự khởi động, dừng, hệ thống chống tràn khi bơm xăng. Mặc dù đắt đỏ hơn nhưng thay vì một động cơ V8 thì Expedition chỉ được trang bị một động cơ tăng áp V6. Động cơ EcoBoost 3.5 lít cung cấp 375 mã lực và mô-men xoắn 470 pound-feet ở 3.500 vòng/phút. Phiên bản Platinum mạnh hơn với động cơ cung cấp 400 mã lực và 480 pound-feet 3.250 vòng/phút.

