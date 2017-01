Ford Focus Trend mới có giá 699 triệu đồng

Ford Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Ford Focus phiên bản Trend Mới với thiết kế mạnh mẽ, thể thao, được trang bị động cơ EcoBoost 1.5L mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu cùng hộp số 6 cấp Select Shift mới. Focus Trend Mới được định giá 699 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT), dự kiến sẽ là một đối thủ có sức cạnh tranh mạnh trong phân khúc xe du lịch hạng trung tại Việt Nam.

Ông Phạm Văn Dũng – Tổng giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ: “Với hơn 1.000 xe được bán ra năm 2016, dòng xe Focus đang có mức tăng trưởng 54% tại Việt Nam so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi nhận thấy các khách hàng Việt Nam ưa chuộng dòng xe này đều là những người am hiểu về công nghệ và yêu thích cảm giác lái cũng như các tính năng an toàn.

Việc đưa ra một phiên bản Focus mới trang bị công nghệ động cơ tiên tiến EcoBoost 1.5L kết hợp cùng hộp số 6 cấp mới với mức giá cạnh tranh dưới 700 triệu đồng là minh chứng cho việc lắng nghe và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Tôi tin rằng Focus Trend mới là lựa chọn mang lại nhiều giá trị”.

Vẻ ngoài của Focus Trend mới không có nhiều khác biệt so với các "đàn anh".

Hiệu quả, mạnh mẽ, thú vị hơn với động cơ EcoBoost

Focus Trend mới được trang bị động cơ EcoBoost 1.5L 4 xy-lanh mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Với động cơ EcoBoost 1.5L, Focus Trend mới có công suất 180 mã lực với mô men xoắn cực đại 240 Nm, cao hơn công suất của một động cơ xăng 2.0L thông thường mà lại tiết kiệm nhiên liệu hơn 20% và ít khí thải hơn khoảng 15%.

Động cơ EcoBoost 1.5L kế thừa toàn bộ ưu điểm công nghệ của gia đình động cơ EcoBoost như turbo tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp áp suất cao và sử dụng trục cam đôi với van biến thiên theo thời gian, đảm bảo hiệu suất tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu. Bệ máy bằng hợp kim nhôm giúp giảm trọng lượng, cải thiện công suất và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Nội thất mang phong cách hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu của người lái.

Hệ thống ống xả được làm mát bằng dung dịch, có cổ hút được đúc liền khối với đỉnh xy-lanh giúp cung cấp lượng khí hiệu quả và động cơ luôn hoạt động ở nhiệt độ tối ưu. Bằng việc giảm thiểu khoảng lưu thông của khí thải từ các xy-lanh đến các turbo, khối đúc liền này cũng giúp giảm độ trễ turbo khi cần tăng tốc. Hệ thống điện tử điều khiển động cơ được lập trình lại giúp động cơ luôn tối ưu được công suất đồng thời vẫn đảm bảo sự êm ái và yên tĩnh.

Động cơ EcoBoost 1.5L đi kèm với hộp số tự động 6 cấp mới tạo nên tính hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu cao. Lẫy chuyển số tích hợp ngay trên vô lăng mang đến trải nghiệm hiện đại và thể thao cho người lái.

Vô lăng tích hợp các nút điều khiển.

Công nghệ kết nối và hỗ trợ người lái tiên tiến

Focus Trend mới sở hữu hàng loạt các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến kết nối và kiểm soát xe tốt nhất. Thể hiện nhu cầu được kết nối mọi lúc của các tài xế trẻ, Focus mới được trang bị công nghệ kết nối thông minh và điều khiển bằng giọng nói Ford SYNC, giúp người lái liên tục kết nối mà tay vẫn trên vô lăng. Tài xế có thể điều khiển bằng khẩu lệnh các cuộc nhận và gọi điện thoại cùng hệ thống giải trí trên xe thông qua kết nối bluetooth.

Focus mới còn được trang bị công nghệ: Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi xe, hệ thống cân bằng điện tử ESP, và hệ thống trợ lực lái điện EPAS giúp xe lướt nhẹ nhàng và êm ái ở tốc độ thấp nhưng vẫn đầm chắc ở tốc độ cao. Vì được điều khiển bằng điện tử, thay vì thủy lực nên hệ thống EPAS chỉ kích hoạt khi cần thiết, giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu.

Bệ máy bằng hợp kim nhôm giúp giảm trọng lượng, cải thiện công suất và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Focus Trend mới còn được trang bị hệ thống cánh hút gió phía trước “Active Grille Shutter” tự động điều chỉnh đóng, mở để giúp động cơ đạt được nhiệt độ làm việc trong thời gian nhanh nhất giúp tiết kiệm nhiên liệu thêm 2% đồng thời giảm lượng khí thải CO2.

Ford Focus Trend 1.5L EcoBoost mới sẽ chính thức có mặt tại tất cả các đại lý của Ford Việt Nam trên toàn quốc từ ngày đầu 1/2017, với mức giá 699 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) với 8 màu tùy chọn: Trắng Kim Cương, Bạc Ánh Kim, Đen Panther, Đỏ Ngọc Ruby, Bạc Ánh Hồng, Nâu Hổ Phách, Xanh Dương và Ghi Ánh Thép.

Đặc biệt trong thời gian này, Ford Việt Nam mang đến chương trình khuyến mại đầu xuân, theo đó tặng ngay iPhone 7 cho 100 khách hàng đầu tiên mua Ford Focus Trend EcoBoost./.