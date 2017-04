Hình ảnh BMW 5 Series G30 bị “vò nát” trong bài kiểm tra an toàn

Chiếc xe được sử dụng trong bài kiểm tra là 520d 2017, trước đó đã đạt 81% khi thực hiện kiểm tra an toàn bộ hành. Những hệ thống an toàn tiêu chuẩn của xe có nắp ca-bô hoạt động và tự động phanh khẩn cấp (bao gồm cả hệ thống cảnh báo khi thấy người đi bộ Person Warning). Trong một bài thử khác, chiếc 5 Series đã đạt 85% bài kiểm tra bảo vệ hành khách trẻ em, và 59% trong bài kiểm tra hệ thống hỗ trợ an toàn. Chương trình đánh giá an toàn cũng lưu ý rằng sự va chạm được tránh trong hầu hết mọi trường hợp và được giảm thiểu trong các trường hợp còn lại. “BMW dẫn đầu với chiếc 5 Series được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ tài xế mà Euro NCAP tin rằng sẽ đảm bảo an toàn trong nhiều năm tới” - Michiel van Ratingen, Tổng Thư ký của Euro NCAP cho biết. Gần đây, thế hệ thứ 7 của 5 Series đã được ra mắt tại Malaysia với chiếc 530i giản dị cùng mức giá 398.800 MRG (khoảng 2 tỷ đồng) chưa bảo hiểm. Động cơ tăng áp B48 2.0 lít 4 xi-lanh công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, truyền thẳng tới bánh sau qua hộp truyền động 8 cấp Steptronic Sport. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/gG9BPj0b1DMOwA5ZiKOw/2017_04_15/Euro_NCAP_Crash_Test_2017_of_BMW_5_Series_HSLR.mp4

