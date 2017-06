Hình ảnh BMW 750i màu cam “độc nhất vô nhị” giá hơn 3 tỷ đồng

Màu cam có thể không phổ biến lắm, nhưng chiếc 750i này tại Century West BMW đi trước với danh sách một loạt các lựa chọn phong phú. Mẫu xe này sử dụng gói Autobahn Package, các gói hỗ trợ tài xế Driver Asistance Plus và Plus II Package,... ... cùng các chức năng kiểm soát tự động Active Comfort Drive với quan sát phía trước, quan sát xung quanh với hình ảnh 3D, hỗ trợ đỗ xe Parking Asistant với đỗ xe điều khiển từ xa, phát hiện điểm mù Blind Spot Detection và nhiều hơn nữa. Tổng giá trị tính năng được áp dụng lên tới 38.000 USD (874 triệu đồng). Đồng thời mẫu xe trở nên dễ dùng hơn, an toàn hơn và sang trọng hơn. Tất nhiên tổng giá trị chiếc xe cũng sẽ tăng lên, thành 135.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng). Về ngoại thất, mẫu xe này có ốp gương sợi carbon,... ... bàn đạp từ thép không gỉ, decal M-Performance và la-zăng 21 inch. Động cơ xe có công suất 445 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

