Hình ảnh chi tiết Rolls-Royce Wraith phiên bản đặc biệt

Mới đây, 9 mẫu xe Rolls-Royce Wraith được thiết kế riêng nhằm tôn vinh sự nghiệp của những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, bao gồm: The Who’s Roger Daltrey, Dame Shirley Bassey, Sir Ray Davies của The Kinks và Ronnie Wood đã được giới thiệu. 4 chiếc xe đầu tiên đã được ra mắt ngày 29/3 trong một sự kiện tại Fitzrovia, London. Trong đó, một chiếc xe được lấy cảm hứng dựa theo album "Tommy on its bonnet" của The Who’s. Ảnh bìa album "Tommy on its bonnet" của The Who’s được sơn trên nắp ca-pô của xe Cột chữ C của mỗi chiếc xe đều có thêm hình của 1 lá cờ nước để thể hiện quốc tịch của các nghệ sĩ này. Chữ ký thêu tay của Sir George Martin trên tựa đầu Rolls-Royce Wraith phiên bản đặc biệt. Dòng chữ The Who được thêu tay trên xe. Champagne theo phong cách nghệ thuật của The Who.

Mới đây, 9 mẫu xe Rolls-Royce Wraith được thiết kế riêng nhằm tôn vinh sự nghiệp của những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, bao gồm: The Who’s Roger Daltrey, Dame Shirley Bassey, Sir Ray Davies của The Kinks và Ronnie Wood đã được giới thiệu. 4 chiếc xe đầu tiên đã được ra mắt ngày 29/3 trong một sự kiện tại Fitzrovia, London. Trong đó, một chiếc xe được lấy cảm hứng dựa theo album "Tommy on its bonnet" của The Who’s. Ảnh bìa album "Tommy on its bonnet" của The Who’s được sơn trên nắp ca-pô của xe

Cột chữ C của mỗi chiếc xe đều có thêm hình của 1 lá cờ nước để thể hiện quốc tịch của các nghệ sĩ này. Chữ ký thêu tay của Sir George Martin trên tựa đầu Rolls-Royce Wraith phiên bản đặc biệt. Dòng chữ The Who được thêu tay trên xe. Champagne theo phong cách nghệ thuật của The Who.