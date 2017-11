Hình ảnh dàn môtô FJR1300P dẫn đoàn các nguyên thủ tại Hà Nội

http://streaming.vov.vn/2017_11_13/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/danxekhung1300phankhoihotongtongthongmy1510460838.mp4 Để phục vụ việc dẫn các đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình chính thức có chuyến thăm Việt Nam trong các ngày 11, 12/11, Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công An) phối hợp với phòng CSGT Công an TP. Hà Nội trang bị thêm cho lực lượng dẫn đoàn đội xe Yamaha FJR1300P đặc chủng. Bộ Công an được trang bị 35 xe FJR1300P hồi tháng 9 cho nhiệm vụ dẫn đoàn. Đây là mẫu môtô được cảnh sát nhiều nước trang bị cho sĩ quan như: Nhật Bản, Pháp, Đan Mạch, Bỉ, Tây Ban Nha. Xe mang phong cách sport-touring, kết hợp khả năng chạy nhanh, mạnh của những chiếc sportbike với dáng ngồi thoải mái và những trang bị cho đường trường, đồ chuyên dụng cho CSGT như thùng đựng đồ, còi hụ, đèn báo. Xe trang bị động cơ 1.298 phân khối DOHC, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử với công nghệ kiểm soát bướm ga YCC-T giúp tránh bị thốc ga bất ngờ ngoài ý muốn. Phiên bản thương mại FJR1300A tại Mỹ có giá khoảng 16.400 USD (khoảng 372 triệu đồng).

