Hình ảnh Kia Rio 2018 vừa ra mắt tại Mỹ

Sau lần trình diễn đầu tiên tại triển lãm ô tô Paris vào mùa thu năm ngoái, Rio hoàn toàn mới của Kia đã được giới thiệu tại triển lãm ô tô New York 2017 đang diễn ra. Hai phiên bản của Kia Rio là sedan (4 cửa) và hatchback (5 cửa) là những thành thành viên mới nhất hãng xe Hàn tại Mỹ. Ở phiên bản mới nhất, Kia Rio được trang bị những công nghệ mới cùng những trang bị an toàn và hiệu suất nhiên liệu. Về thiết kế, Kia Rio 2018 sở hữu lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia cùng đèn pha mới. Đèn sương mù tròn cũng khe hút gió. Kích thước của xe cũng được gia tăng nhằm mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Cụ thể, bản sedan có chiều dài 4.384 mm và 4.065 mm đối với bản 5 cửa. Theo ông Orth Hedrick, Giám đốc Điều hành Kia Motors America (KMA): "Giá trị luôn là nguyên lý cốt lõi của thương hiệu Kia và chiếc sedan Rio mới tiếp tục nhấn mạnh cam kết này của chúng tôi đối với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe nhập khẩu nhưng mong muốn nhiều hơn những gì mà phân khúc này hiện đang cung cấp". Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Kia Rio 2018 bao gồm: 6 túi khí, kiểm soát cân bằng điện tử (ESC), phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát độ ổn định thân xe. Kia đang hướng tới mục tiêu biến Rio 2018 trở thành một trong những mẫu xa an toàn nhất trong đợt thử nghiệm của Viện an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS) và đạt mức an toàn 5 sao của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA). Tại Mỹ, Kia Rio 2018 đưa ra 3 phiên bản để khách hàng lựa chọn: LX, S và EX. Cả 3 phiên bản này đều trang bị động cơ Gamma 1.6 lít GDI 4 xy-lanh, cho công suất 130 mã lực, mô-men xoắn cực đại 161 Nm. Nội thất, Kia Rio 2018 có thiết kế khá gọn với các cụm điều khiển tách biệt. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa với radio vệ tinh, hệ thống camera lùi. Màn hình cảm ứng 7 inch (bản EX), kết nối Bluetooth, hệ thống nhận diện giọng nói UVO3, tương thích Android Auto và Apple CarPlay.

Sau lần trình diễn đầu tiên tại triển lãm ô tô Paris vào mùa thu năm ngoái, Rio hoàn toàn mới của Kia đã được giới thiệu tại triển lãm ô tô New York 2017 đang diễn ra. Hai phiên bản của Kia Rio là sedan (4 cửa) và hatchback (5 cửa) là những thành thành viên mới nhất hãng xe Hàn tại Mỹ. Ở phiên bản mới nhất, Kia Rio được trang bị những công nghệ mới cùng những trang bị an toàn và hiệu suất nhiên liệu. Về thiết kế, Kia Rio 2018 sở hữu lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia cùng đèn pha mới. Đèn sương mù tròn cũng khe hút gió. Kích thước của xe cũng được gia tăng nhằm mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Cụ thể, bản sedan có chiều dài 4.384 mm và 4.065 mm đối với bản 5 cửa. Theo ông Orth Hedrick, Giám đốc Điều hành Kia Motors America (KMA): "Giá trị luôn là nguyên lý cốt lõi của thương hiệu Kia và chiếc sedan Rio mới tiếp tục nhấn mạnh cam kết này của chúng tôi đối với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe nhập khẩu nhưng mong muốn nhiều hơn những gì mà phân khúc này hiện đang cung cấp".

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Kia Rio 2018 bao gồm: 6 túi khí, kiểm soát cân bằng điện tử (ESC), phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát độ ổn định thân xe. Kia đang hướng tới mục tiêu biến Rio 2018 trở thành một trong những mẫu xa an toàn nhất trong đợt thử nghiệm của Viện an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS) và đạt mức an toàn 5 sao của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA). Tại Mỹ, Kia Rio 2018 đưa ra 3 phiên bản để khách hàng lựa chọn: LX, S và EX. Cả 3 phiên bản này đều trang bị động cơ Gamma 1.6 lít GDI 4 xy-lanh, cho công suất 130 mã lực, mô-men xoắn cực đại 161 Nm. Nội thất, Kia Rio 2018 có thiết kế khá gọn với các cụm điều khiển tách biệt. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa với radio vệ tinh, hệ thống camera lùi. Màn hình cảm ứng 7 inch (bản EX), kết nối Bluetooth, hệ thống nhận diện giọng nói UVO3, tương thích Android Auto và Apple CarPlay.