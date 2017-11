Hình ảnh “quái thú” Cadillac One của Tổng thống Donald Trump ở Đà Nẵng

Đầu giờ chiều 8/11, quái thú The Beast của Donald Trump cùng đoàn xe tùy tùng đã rời sân bay Đà Nẵng di chuyển vào khu tập kết. Đáng chú ý trong dàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở APEC 2017 tại Đà Nẵng là chiếc limousine Cadillac One hay còn gọi là The Beast (Quái thú). Xe được trang bị kính chống đạn, vỏ xe bọc thép có thể chịu đạn xuyên giáp, bình xăng đặc biệt bằng sợi kevlar với xăng được pha bọt chống nổ. Kính chắn gió có thể chịu được tất cả các loại đạn. Xe chỉ có cửa sổ bên tài có thể kéo xuống nhằm bảo vệ tổng thống trong trường hợp tấn công sinh học. Ngoài ra, xe được trang bị lốp xe run-flat giúp xe có thể tẩu thoát khi lốp bị bắn thủng hoàn toàn. Trong xe luôn có hai túi máu 400 ml được bảo quản trong xe đề phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp. Trong xe cũng được bố trí nguồn cung cấp oxy riêng biệt để chống vũ khí hóa học khi đi qua những vùng có nguy cơ. Hình ảnh 2 trong số 12 chiếc Cadillac One đang đổ xăng tại một cây xăng tại Đà Nẵng. Đoàn xe di chuyển dưới cơn mưa nặng hạt với sự hỗ trợ của các chiến sĩ CSGT Việt Nam. Trong dàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở APEC 2017 tại Đà Nẵng còn có mẫu xe đặc chủng với thùng rộng phía sau chở thiết bị và lính bắn tỉa bảo vệ Tổng thống. Chevrolet Suburban có khả năng gây nhiễu hệ thống điều khiển điện tử nhằm tránh các phần tử khủng bố kích hoạt bom, mìn Các mẫu xe phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở APEC 2017 tại Đà Nẵng đều có kích thước lớn cùng động cơ mạnh mẽ giúp xe có thể mang nhiều trang bị hỗ trợ mà không làm ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của cả đoàn

Đầu giờ chiều 8/11, quái thú The Beast của Donald Trump cùng đoàn xe tùy tùng đã rời sân bay Đà Nẵng di chuyển vào khu tập kết. Đáng chú ý trong dàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở APEC 2017 tại Đà Nẵng là chiếc limousine Cadillac One hay còn gọi là The Beast (Quái thú). Xe được trang bị kính chống đạn, vỏ xe bọc thép có thể chịu đạn xuyên giáp, bình xăng đặc biệt bằng sợi kevlar với xăng được pha bọt chống nổ. Kính chắn gió có thể chịu được tất cả các loại đạn. Xe chỉ có cửa sổ bên tài có thể kéo xuống nhằm bảo vệ tổng thống trong trường hợp tấn công sinh học. Ngoài ra, xe được trang bị lốp xe run-flat giúp xe có thể tẩu thoát khi lốp bị bắn thủng hoàn toàn. Trong xe luôn có hai túi máu 400 ml được bảo quản trong xe đề phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp. Trong xe cũng được bố trí nguồn cung cấp oxy riêng biệt để chống vũ khí hóa học khi đi qua những vùng có nguy cơ. Hình ảnh 2 trong số 12 chiếc Cadillac One đang đổ xăng tại một cây xăng tại Đà Nẵng. Đoàn xe di chuyển dưới cơn mưa nặng hạt với sự hỗ trợ của các chiến sĩ CSGT Việt Nam. Trong dàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở APEC 2017 tại Đà Nẵng còn có mẫu xe đặc chủng với thùng rộng phía sau chở thiết bị và lính bắn tỉa bảo vệ Tổng thống. Chevrolet Suburban có khả năng gây nhiễu hệ thống điều khiển điện tử nhằm tránh các phần tử khủng bố kích hoạt bom, mìn Các mẫu xe phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở APEC 2017 tại Đà Nẵng đều có kích thước lớn cùng động cơ mạnh mẽ giúp xe có thể mang nhiều trang bị hỗ trợ mà không làm ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của cả đoàn