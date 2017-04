Honda Civic Si coupe và sedan giá 20.000 USD sắp ra mắt

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức cho ra mắt Civic Si 2018 với 2 phiên bản coupe và... ... Honda Civic Si sedan. Cả hai sẽ được bán vào tháng 5 tại Mỹ với mức giá khoảng 20.000 USD (khoảng 420 triệu đồng) - đắt hơn 6.000 -7.000 USD so với các mẫu xe tiêu chuẩn. 2 mẫu Si này khá tương đồng với 2 mẫu Civic 1.5 Sport và Sport Plus tại Anh nên sẽ không được bán tại thị trường này. Cả hai mẫu coupe và sedan đều có động cơ xăng tăng áp 1.5 lít công suất 205 mã lực, cao hơn 35 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn, mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đi cùng là hộp số sàn 6 cấp và 2 chế độ lái khác nhau là tiêu chuẩn và thể thao. Xe sử dụng la-zăng hợp kim 18 inch đi kèm lốp 235/40. Honda cũng cho biết Type R là đỉnh cao trong những nỗ lực của hãng nhằm tập trung vào tài xế. Cả 2 phiên bản Honda Civic Si đều cứng và nhẹ hơn các mẫu xe tiền nhiệm, và được cung cấp nhiều tính năng hiệu suất cao hơn so với các đời xe trước như: Bộ giảm chấn thích ứng… … vi sai chống trượt và hệ thống lái được nâng cao, cũng như lốp xe có thể tùy chọn hiệu suất để bổ sung cho phanh đã nâng cấp. Tài xế có thể lựa chọn hai chế độ lái là thông thường và thể thao; trong đó chế độ thể thao làm cứng lại hệ thống treo và giúp van tiết lưu phản ứng nhanh hơn. Nội thất bên trong được đánh dấu với những đường khâu màu đỏ. Carbon, nhôm và màu đỏ nổi bật trên các mặt số, bàn đạp và hộp số. Cả hai xe đều được trang bị tiêu chuẩn với khóa khởi động động cơ từ xa, khởi động không cần chìa, hệ thống kiểm soát không khí hai khu, cần gạt mưa tự động và ghế trước có chế độ sưởi. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống kết nối Android Auto và Apple Carplay và hệ thống âm thanh 10 loa. Hai phiên bản coupe và sedan của Honda Civic Si sẽ được ra tại thị trường Mỹ vào tháng 5/2017. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/gG9BPj0b1DMOwA5ZiKOw/2017_04_08/Honda_Civic_Type_R_First_drive_car_review_PXXB.mp4 http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/gG9BPj0b1DMOwA5ZiKOw/2017_04_08/Unboxing_the_Honda_Civic_Type_R_new_Ford_Focus_RS_rival_Geneva_Motor_Show_2017_Autocar_KSOQ.mp4

