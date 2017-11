Jaguar E-Pace 2018 có giá từ 1,1 tỷ đồng

Với giá bán khởi điểm 47.750 USD, Jaguar E- Pace có giá bán thấp hơn BMW X1 ( 50.600 USD ) và nhỉnh hơn Audi Q3 ( 42.900 USD ) cùng nhiều mẫu xe cùng phân khúc khác. Jaguar đưa đến cho người tiêu dùng tới 38 sự lựa chọn về cấu hình của Jaguar E-Pace, và dĩ nhiên, giá cũng theo từng cấu hình mà tăng lên, mức giá khởi điểm cao nhất mà khách hàng phải trả là 84.370 USD cho bản First Edition. Jaguar E-Pace cơ bản sở hữu bộ mâm hợp kim 17 inch, đèn trước và sau dạng LED, gương có chức năng sưởi, nội thất bọc vải, màn hình cảm ứng 10inch, camera lùi và nhiều trang bị an toàn khác Ngoài ra, xe còn có điều hòa 2 vùng khí hậu, lỗ thông gió phía sau, hệ thống phân bổ mô-men xoắn bằng phanh, phanh tay điện tử, nút khởi động, màn hình lái 5 inch cùng với đèn pha và gạt mưa tự động. Nếu khách hàng muốn chiếc E-Pace trông thể thao hơn, có thể chọn gói trang bị R-dynamic ( khởi điểm 52.550 USD) với nhiều "đồ chơi" như: body kit thể thao, vô lăng R-Dynamic, nội thất bọc vải lưới thể thao, lẫy số,... E-Pace tiêu chuẩn và phiên bản E-Pace R-Dynamic có 3 tùy chọn động cơ, gồm động cơ diesel 2.0L D150 công suất 147 mã lực/380 Nm, động cơ diesel 2.0L D180 công suất 177 mã lực /430 Nm (giá từ 50.150 USD) hoặc động cơ xăng 2.0L P250 công suất 245HP/365 Nm (giá từ 50.150 USD). Phiên bản E-Pace S có giá bán từ 55.200 USD và động cơ D150. Trang bị trên xe gồm đèn pha LED với đèn LED chạy ban ngày, mâm hợp kim 18 inch 9 chấu, gương chiếu hậu và gương cửa chống chói tự động, ghế da điều chỉnh 10 hướng, màn hình cảm ứng điều hướng vệ tinh 10 inch cùng với gói tính năng hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, phiên bản này xe còn được trang bị hệ thống Connect Pro hỗ trợ kết nối ứng dụng giải trí và phát Wifi. Bản E-Pace S R-Dynamic (giá từ 60.000 USD) có ghế với các đường chỉ khâu tinh tế, mâm hợp kim 18 inch 5 chấu. E-Pace S có các tùy chọn động cơ tương tự bản tiêu chuẩn, ngoài ra bổ sung thêm tùy chọn động cơ diesel 2.0L D240 công suất 237 mã lực/ mô-men xoắn 500 Nm (giá từ 64.020 USD) và động cơ xăng 2.0L P300 công suất 296 mã lực/441 Nm (giá từ 64.020 USD). E-Pace SE (giá từ 60.030 USD) được trang bị mâm hợp kim 19 inch, đèn pha chủ động, ghế điện điều chỉnh 14 hướng và ghi nhớ vị trí, hệ thống âm thanh Meridian 380 W, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với công nghệ tự động bám theo xe phía trước, phanh tự động khẩn cấp ở tốc độ cao và cảnh báo điểm mù. Phiên bản SE R-Dynamic (giá từ 64.830 USD) được trang bị mâm hợp kim 19 inch và tất cả 5 tùy chọn động cơ như hai bản E-Pace SE và SE R-Dynamic. Phiên bản E-Pace cận cao cấp HSE có giá từ 65.590 USD với động cơ D150. Xe được trang bị mâm hợp kim 20 inch, tính năng mở cốp bằng cử chỉ, khởi động không dùng chìa, ghế điện bọc da Windsor điều chỉnh 18 hướng và ghi nhớ vị trí, màn hình chính kỹ thuật số 12,3 inch. E-Pace HSE R-dynamic với la-zăng hợp kim 20 inch đa chấu và ghế bọc da Windsor thể thao cùng các chi tiết đối lập . Phiên bản E-Pace HSE và HSE R-Dynamic cũng có 5 tùy chọn động xăng và diesel như những phiên bản trước. Bản cao cấp nhất của E-Pace là First có giá bán khởi điểm từ 80.952 USD khi đi kèm động cơ diesel D180 và 84.370 USD khi được trang bị động cơ P250. Trên phiên bản cao cấp nhất của E-Pace, xe có mâm hợp kim nhôm 6 chấu, ngoại thất màu đen, cửa sổ trời cố định, đèn nội thất, nội thất da Windsor đặc trưng, công nghệ Head-up Display cũng như khóa chủ động của hãng.

