Khám phá hệ thống an toàn Honda Sensing trên Accord đời mới

Honda Sensing là một hệ thống bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ an toàn của chiếc xe như phanh khẩn cấp, cảnh báo làn đường và kiểm soát hành trình, lần đầu tiên được ra mắt trên Honda CR-V thế hệ thứ 5 vào tháng 7 vừa qua. Nó hoạt động theo nguyên lý sử dụng một radar sóng mm đặt trong lưới tản nhiệt và một camera theo dõi ở đầu kính chắn gió để cung cấp thông tin hoạt động cho những tính năng an toàn. Tính năng nổi bật đầu tiên của Honda Sensing là giám sát và cảnh báo vị trí làn xe (LDW) qua chiếc camera một mắt nhỏ nằm giữa kính chắn gió và gương chiếu hậu. Nó hoạt động tốt ở tốc độ cao từ 72 km/h - 180 km/h trên địa hình đường thẳng và hơi cong. Đối với LKAS - hệ thống hỗ trợ giữ làn, tiếp tục sử dụng camera một mắt để phát hiện các đường mòn, kết hợp với công nghệ lái điện để giữ làn hiệu quả. Nó được thiết kế đủ để phát hiện những vạch kẻ sơn, vân cảnh báo trên đường trong điều kiện lái tốc độ cao tới 180 km/h. Honda Sensing còn cung cấp tính năng cảnh báo vượt (RDM), giúp lái xe di chuyển trên làn đường dự định nhanh chóng xử lý tình huống khi có những thay đổi bất ngờ như phương tiện nhập/tách làn và báo hiệu rung khi xe đi quá sát rìa đường. Hệ thống còn kết hợp với phanh tự động khẩn cấp để giảm tốc độ và đưa xe trở về làn nếu phát hiện xe đi chệch hướng và có va chạm với dải phân cách. Đáng chú ý là tính năng điều chỉnh làn xe này chỉ mất có 5 giây để thực hiện . Tiếp theo là FCW - cảnh báo va chạm trong phạm vi 100m. Trong trường hợp phát hiện nguy cơ và va chạm, hệ thống sẽ ngay lập tức tạo ra những cảnh báo hình ảnh và âm thanh kịp thời tới người lái. Nếu người lái xe không kịp phản ứng với tình huống va chạm sắp xảy ra, hệ thống phanh giảm chấn CMBS sẽ áp dụng phanh tự động (ở mức độ áp suất phanh khác nhau) để nhanh chóng giảm tốc độ của xe, ngăn chặn thiệt hại. Tính năng này cũng cho phép phân biệt giữa phương tiện giao thông và người đi bộ (cao hơn 1 mét), đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ không thể áp dụng với những cọc tiêu giao thông. Cuối cùng là hệ thống kiểm soát hành trình ACC, cho phép khả năng duy trì tốc độ mong muốn và khoảng cách tương đối với phương tiện phía trước, hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện tốc độ 180 km/h. Kết hợp với những tính năng hiện đại này, Honda Accord đã trở thành một chiếc xe tiêu chuẩn với động cơ 2.4 VTi-L Advance công suất 175 mã lực/225 Nm, có giá bán lẻ từ RM 169.800 (tương đương 913 triệu đồng) chưa bảo hiểm. Ngoài ra, những trang thiết bị khác của Honda Accord không có nhiều thay đổi. Xe được cung cấp một hộp số tự động 5 cấp, đèn pha LED, đèn mở rộng góc chiếu, màn che nắng phía sau và một dàn âm thanh cao cấp với loa siêu trầm. Trước đó, Honda Accord đã từng được tung ra thị trường phiên bản 2.0 VTi-L với những trang bị hiện đại như ghế da, gạt nước tự động, gương chiếu hậu chống chói, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và 4 hướng cho ghế hành khách, màn che nắng sau, Honda Lanewatch và camera quan sát đa góc từ phía sau. Những tính năng tiêu chuẩn khác bao gồm hệ thống khóa thông minh không chìa, kiểm soát hành trình, điều hòa không khí và 6 túi khí đều được cung cấp trên phiên bản cải tiến thế hệ thứ 9 của Accord. Biến thế Accord động cơ 2.0 VTi-L, công suất 155 mã lực/190 Nm này hiện vẫn được bày bán tại Malaysia với mức giá không đổi RM 149.350 (tương đương 805 triệu đồng). HM cho biết, Accord vẫn chiếm lĩnh ngôi vị đầu bằng trong phân khúc D tại thị trường Malaysia và phiên bản thế hệ thứ 9 đã ghi nhận doanh số 5.500 chiếc tính từ tháng 9, năm 2016. Bên cạnh đó, 34% người mua CR-V và 50% Turbo 1.5L sẵn sàng trả giá cao hơn cho gói an toàn Honda Sensing. Điều này đánh dấu thành công không nhỏ của Honda trong việc phát triển công nghệ an toàn mới.

