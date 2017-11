Khám phá Kia Picanto mới giá hơn 300 triệu đồng

Là một dòng xe có doanh số cao của Kia, chiếc hatchback cỡ nhỏ Kia Morning/Kia Picanto nay đã bước sang thế hệ thứ 3 và được thiết kế lại hoàn toàn so với trước đây. Mẫu xe này đã được trưng bày từ tháng 8/2017 và đã chính thức được mở bán tại Malaysia, thông qua nhà phân phối Naza Kia và sẽ giao xe vào quý I năm 2018. Hiện tại, thông tin về giá bán của Picanto mới vẫn chưa được công bố, tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm của mình, một cố vấn bán hàng đã dự kiến rằng thế hệ thứ ba của chiếc hatchback hạng A sẽ có giá dưới 60.000 RM, tương đương 322 triệu đồng. Chiếc xe mới được Naza Kia đưa về thực tế vẫn giống với chiếc xe trưng bày hồi tháng 8/2017. Trên thế hệ mới nhất này, Kia đã thiết kế Picanto theo hướng mạnh mẽ và thể thao hơn, thể hiện ở cặp đèn pha góc cạnh với đèn LED ban ngày cùng cản trước với các khe gió lớn theo phong cách thể thao. Phần thân xe có "phom" khá giống Hyundai i10 do 2 mẫu xe dùng chung nền tảng, trong khi đuôi của Picanto mới góc cạnh hơn. Kia Picanto mới dài x rộng x cao lần lượt là 3.595 x 1.595 x 1.485 mm, trong đó trục cơ sở là 2.400 mm, dài hơn thế hệ trước 15 mm. Đuôi xe được trang bị bộ khuếch tán phía sau và ống xả kép. Cụm đèn hậu LED hình chữ C. Gương chiếu hậu phía ngoài tích hợp xi-nhan LED. Ngoài ra, chiếc xe còn nhận được các bánh xe hợp kim 16 inch hai tông độc đáo, lớn hơn 1 inch so với phiên bản TA trước. Về nội thất, Picanto X-Line được trang bị một màn hình cảm ứng 7 inch, bộ sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB và bàn đạp bằng nhôm. Ghế bọc da hai màu, Chiếc xe cũng có một vô lăng thiết kế phẳng ở phía dưới giống như phiên bản Picanto GT Line. Cụm đồng hồ hiển thị rõ ràng các thông số kỹ thuật với hai đồng hồ anlog hai bên và một màn hình điện tử nhỏ chính giữa. Độ ồn và rung trong cabin cũng được giảm xuống. Các trang bị an toàn của xe gồm 6 túi khí, hệ thống ổn định điện tử, đo áp suất lốp, phanh tự động khẩn cấp... So với thế hệ trước, thể tích khoang hành lý của Picanto đã tăng thêm 55l, đạt 255l. Xe còn sở hữu khoang hành lý 2 tầng, có thể nâng lên hoặc hạ xuống 145 mm bằng vách ngăn, Gập hàng ghế sau 60/40 lại hoàn toàn, khoang hành lý xe có thể tích lên tới 1100 lít. Xe được trang bị động cơ hút khí tự nhiên DOHC 1,25 lít tương tự như trước, sản sinh công suất 83 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm ở 4.000 vòng/phút. Đi kèm vẫn là hộp số tự động 4 cấp.

Là một dòng xe có doanh số cao của Kia, chiếc hatchback cỡ nhỏ Kia Morning/Kia Picanto nay đã bước sang thế hệ thứ 3 và được thiết kế lại hoàn toàn so với trước đây. Mẫu xe này đã được trưng bày từ tháng 8/2017 và đã chính thức được mở bán tại Malaysia, thông qua nhà phân phối Naza Kia và sẽ giao xe vào quý I năm 2018. Hiện tại, thông tin về giá bán của Picanto mới vẫn chưa được công bố, tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm của mình, một cố vấn bán hàng đã dự kiến rằng thế hệ thứ ba của chiếc hatchback hạng A sẽ có giá dưới 60.000 RM, tương đương 322 triệu đồng. Chiếc xe mới được Naza Kia đưa về thực tế vẫn giống với chiếc xe trưng bày hồi tháng 8/2017. Trên thế hệ mới nhất này, Kia đã thiết kế Picanto theo hướng mạnh mẽ và thể thao hơn, thể hiện ở cặp đèn pha góc cạnh với đèn LED ban ngày cùng cản trước với các khe gió lớn theo phong cách thể thao. Phần thân xe có "phom" khá giống Hyundai i10 do 2 mẫu xe dùng chung nền tảng, trong khi đuôi của Picanto mới góc cạnh hơn. Kia Picanto mới dài x rộng x cao lần lượt là 3.595 x 1.595 x 1.485 mm, trong đó trục cơ sở là 2.400 mm, dài hơn thế hệ trước 15 mm. Đuôi xe được trang bị bộ khuếch tán phía sau và ống xả kép. Cụm đèn hậu LED hình chữ C. Gương chiếu hậu phía ngoài tích hợp xi-nhan LED. Ngoài ra, chiếc xe còn nhận được các bánh xe hợp kim 16 inch hai tông độc đáo, lớn hơn 1 inch so với phiên bản TA trước. Về nội thất, Picanto X-Line được trang bị một màn hình cảm ứng 7 inch, bộ sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB và bàn đạp bằng nhôm. Ghế bọc da hai màu, Chiếc xe cũng có một vô lăng thiết kế phẳng ở phía dưới giống như phiên bản Picanto GT Line. Cụm đồng hồ hiển thị rõ ràng các thông số kỹ thuật với hai đồng hồ anlog hai bên và một màn hình điện tử nhỏ chính giữa. Độ ồn và rung trong cabin cũng được giảm xuống. Các trang bị an toàn của xe gồm 6 túi khí, hệ thống ổn định điện tử, đo áp suất lốp, phanh tự động khẩn cấp... So với thế hệ trước, thể tích khoang hành lý của Picanto đã tăng thêm 55l, đạt 255l. Xe còn sở hữu khoang hành lý 2 tầng, có thể nâng lên hoặc hạ xuống 145 mm bằng vách ngăn, Gập hàng ghế sau 60/40 lại hoàn toàn, khoang hành lý xe có thể tích lên tới 1100 lít. Xe được trang bị động cơ hút khí tự nhiên DOHC 1,25 lít tương tự như trước, sản sinh công suất 83 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm ở 4.000 vòng/phút. Đi kèm vẫn là hộp số tự động 4 cấp.