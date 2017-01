Khám phá Lamborghini Aventador SV Roadster duy nhất tại Việt Nam

Được một showroom tư nhân tại Hà Nội nhập về vào khoảng thời gian cuối năm 2016, mẫu xe Lamborghini Aventador SV Roadster nhanh chóng gây được sự chú ý đối với những người "yêu xe". Chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster được nhập về lần này thuộc phiên bản giới hạn. Trên thế giới chỉ có 500 chiếc, ít hơn 100 chiếc so với phiên bản coupe. Đây là chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster duy nhất tại Việt Nam. Xe có ngoại thất màu vàng và nội thất màu đen. Trước đó, đại gia Minh Nhựa cũng từng mua mẫu xe này về Việt Nam nhưng là phiên bản coupe. So với phiên bản coupe, Lamborghini Aventador SV Roadster không thay đổi nhiều về thiết kế. Ngoại trừ phần mui liền của xe được thay bằng phần mui cứng với hai mảnh riêng rẽ được làm từ sợi carbon có trọng lượng khoảng 6 kg và có thể tháo rời một cách dễ dàng bằng tay. Vì vậy, các cột trụ phía sau cũng được thiết kế lại giúp tăng sức mạnh cho siêu xe khi chiếc mui được tháo ra. Phần đầu xe mang thiết kế đặc trưng của các dòng xe do Lamborghini sản xuất. Nổi bật phía trước là những hốc hút gió cỡ lớn. So với bản coupe, Lamborghini Aventador SV Roadster có trọng lượng nặng hơn 50 kg, ở mức 1.575 kg. Đèn pha sử dụng công nghệ LED với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Đuôi xe nổi bật với cánh lướt gió cỡ lớn gắn cố định được làm bằng carbon. Phía dưới là những khe tản gió cỡ lớn và bốn ống xả được đặt giữa tạo nên một cảm giác mạnh mẽ. Đèn hậu được thiết kế tỉ mỉ, góc cạnh. Sườn xe được bố trí các hốc hút gió cỡ lớn. Logo LP750-4 SV được gắn gần khe hút gió 2 bên sườn nhằm khẳng định sự khác biệt so với những mẫu Aventador Roadster khác. Xe sử dụng lazăng đa chấu màu đen bóng với kích thước 21 inch. Lamborghini Aventador SV Roadster sử dụng động cơ đặt sau với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Aventador SV Roadster sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít cho công suất tối đa 750 mã lực, mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 7 cấp ISR sang số độc lập. Xe có khả năng tăng tốc tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 2,9 giây, tốc độ tối đa đạt 350 km/h. Về nội thất, Lamborghini Aventador SV Roadster được thiết kế không quá cầu kỳ với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon siêu nhẹ. Da bọc cao cấp trên ghế ngồi, vô-lăng và táp-lô. Khu vực trung tâm được bố trí một màn hình đặt chính giữa, cùng các nút điều khiển xung quanh mang phong cách của một chiếc máy bay chiến đấu Điểm nhấn đáng chú ý trên cụm điều khiển trung tâm là nút Start/Stop nằm tại vị trí trung tâm ẩn phía dưới nắp che màu đỏ. Phía trên là các chế độ lái: Strada, Sport, Corsa. Các nút điều khiển đèn, cảm biến phía sau vô lăng. Lẫy số thể thao được thiết kế ấn tượng sau vô lăng. Logo SV cũng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau phía trong xe. Tại Mỹ, giá bán lẻ của mẫu xe Lamborghini Aventador SV Roadster là 530.075 USD.

Được một showroom tư nhân tại Hà Nội nhập về vào khoảng thời gian cuối năm 2016, mẫu xe Lamborghini Aventador SV Roadster nhanh chóng gây được sự chú ý đối với những người "yêu xe". Chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster được nhập về lần này thuộc phiên bản giới hạn. Trên thế giới chỉ có 500 chiếc, ít hơn 100 chiếc so với phiên bản coupe. Đây là chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster duy nhất tại Việt Nam. Xe có ngoại thất màu vàng và nội thất màu đen. Trước đó, đại gia Minh Nhựa cũng từng mua mẫu xe này về Việt Nam nhưng là phiên bản coupe. So với phiên bản coupe, Lamborghini Aventador SV Roadster không thay đổi nhiều về thiết kế. Ngoại trừ phần mui liền của xe được thay bằng phần mui cứng với hai mảnh riêng rẽ được làm từ sợi carbon có trọng lượng khoảng 6 kg và có thể tháo rời một cách dễ dàng bằng tay. Vì vậy, các cột trụ phía sau cũng được thiết kế lại giúp tăng sức mạnh cho siêu xe khi chiếc mui được tháo ra. Phần đầu xe mang thiết kế đặc trưng của các dòng xe do Lamborghini sản xuất. Nổi bật phía trước là những hốc hút gió cỡ lớn. So với bản coupe, Lamborghini Aventador SV Roadster có trọng lượng nặng hơn 50 kg, ở mức 1.575 kg. Đèn pha sử dụng công nghệ LED với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Đuôi xe nổi bật với cánh lướt gió cỡ lớn gắn cố định được làm bằng carbon. Phía dưới là những khe tản gió cỡ lớn và bốn ống xả được đặt giữa tạo nên một cảm giác mạnh mẽ. Đèn hậu được thiết kế tỉ mỉ, góc cạnh. Sườn xe được bố trí các hốc hút gió cỡ lớn. Logo LP750-4 SV được gắn gần khe hút gió 2 bên sườn nhằm khẳng định sự khác biệt so với những mẫu Aventador Roadster khác. Xe sử dụng lazăng đa chấu màu đen bóng với kích thước 21 inch. Lamborghini Aventador SV Roadster sử dụng động cơ đặt sau với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Aventador SV Roadster sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít cho công suất tối đa 750 mã lực, mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 7 cấp ISR sang số độc lập. Xe có khả năng tăng tốc tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 2,9 giây, tốc độ tối đa đạt 350 km/h. Về nội thất, Lamborghini Aventador SV Roadster được thiết kế không quá cầu kỳ với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon siêu nhẹ.

Da bọc cao cấp trên ghế ngồi, vô-lăng và táp-lô. Khu vực trung tâm được bố trí một màn hình đặt chính giữa, cùng các nút điều khiển xung quanh mang phong cách của một chiếc máy bay chiến đấu Điểm nhấn đáng chú ý trên cụm điều khiển trung tâm là nút Start/Stop nằm tại vị trí trung tâm ẩn phía dưới nắp che màu đỏ. Phía trên là các chế độ lái: Strada, Sport, Corsa. Các nút điều khiển đèn, cảm biến phía sau vô lăng. Lẫy số thể thao được thiết kế ấn tượng sau vô lăng. Logo SV cũng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau phía trong xe. Tại Mỹ, giá bán lẻ của mẫu xe Lamborghini Aventador SV Roadster là 530.075 USD.