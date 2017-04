Khởi động chương trình “Ford Roadshow 2017“

Ford Việt Nam đã chính thức khởi động chương trình lái thử xe & bảo dưỡng lưu động – "Ford Roadshow 2017", buổi lễ khai mạc được diễn ra tại Đại lý Long Biên Ford, Hà Nội với sự chủ trì của Tổng Giám đốc Ford Việt Nam – ông Phạm Văn Dũng.

Chương trình được tổ chức từ ngày 15/4 - 28/5/2017, lần lượt tại 29 tỉnh thành phố trên cả nước, mang sản phẩm và dịch vụ chính hãng tới gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Khách hàng tham dự chương trình sẽ được lái thử và trải nghiệm tất cả dòng xe du lịch, xe SUV và xe thương mại của Ford Việt Nam.

Đặc biệt với các khách hàng tại những tỉnh thành phố chưa có đại lý ủy quyền chính hãng của Ford, khách hàng tham gia sẽ được trải nghiệm toàn bộ dòng sản phẩm của Ford tại Việt Nam, tìm hiểu kỹ càng về các tính năng tiên tiến trên xe Ford cùng các chương trình bán hàng ưu đãi từ hệ thống đại lý chính hãng.

Với mục tiêu nâng cao sự tiện lợi và hài lòng cho khách hàng, khâu kỹ thuật và tư vấn dịch vụ tại sự kiện được Ford đầu tư mạnh mẽ hơn với phòng riêng dành cho khách hàng chờ thực hiện dịch vụ. Khoang dịch vụ lưu động được thiết kế với không gian rộng hơn, được trang bị cầu nâng và đầy đủ trang thiết bị bảo dưỡng để đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao của đại lý Ford thực hiện công việc chẩn đoán, và bảo dưỡng cho khách hàng đặt lịch hẹn trước.

Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc chương trình, ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam chia sẻ: “Bên cạnh việc sản xuất các dòng sản phẩm được trang bị những tính năng vượt trội, thông minh, Ford Việt Nam hứa hẹn mang tới những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng Việt Nam. Thông qua chương trình Lái thử xe & Bảo dưỡng lưu động – "Ford Roadshow 2017". Ford Việt Nam hy vọng những trải nghiệm thực tế sẽ là các minh chứng tốt nhất cho nỗ lực của hãng để đến gần hơn với rộng rãi người tiêu dùng tại Việt Nam".

Song hành cùng hoạt động roadshow, chương trình Lái thử xe Ford và Bảo dưỡng Lưu động 2017 cũng dành phần thời lượng để chia sẻ với quý khách hàng các kỹ năng lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liêu, thông qua phần chia sẻ của các chuyên gia đến từ chương trình “Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường - Driving Skills for Life” (DSFL)./.