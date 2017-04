Khung xe Audi A8 mới sẽ áp dụng thêm công nghệ hạng nhẹ

Mẫu xe này cũng được kỳ vọng sẽ có hệ thống truyền động hybrid, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Chiếc Audi A8 mới sẽ được kết hợp nhiều công nghệ hạng nhẹ nhất từ trước đến nay, được chỉnh sửa với cấu trúc Audi Space Frame (ASF). Chiếc xe chủ lực của Audi sẽ có phần khung lần đầu tiên được kết hợp bởi 4 nguyên liệu thông qua 14 quy trình khác nhau bao gồm: Thép, nhôm, magiê và sợi carbon.

Với khung xe mới, Audi A8 mới sẽ có độ cứng và bền hơn.

Phần ghế ngồi phía sau tăng thêm 28mm giúp người ngồi thêm thoải mái và trần xe cũng được thiết kế cao thêm 14mm.

Sự gia tăng khối lượng là do nhu cầu tăng cấu trúc va chạm, để đối mặt với những quy định nghiêm ngặt về an toàn. Kỹ sư phần thân xe Tim Hämmerle cho biết: “Việc gia tăng (khối lượng) còn do cần chỗ chứa các hệ thống truyền động thay thế mới và để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của khách hàng”.

Chiếc Audi A8 dự kiến sẽ được trang bị hệ thống điện 48 vol và thân xe được lắp đặt với hệ thống hybrid hoàn chỉnh, điều này đòi hỏi cấu trúc thân xe phải có khả năng bảo vệ tốt.

Vách ngăn phía sau và giá đỡ của xe được làm từ sợi carbon, sử dụng công nghê mới được phát triển bởi Audi và đồ cung ứng cho nó chỉ nặng 2,6kg.

Phần vách ngăn của xe.

Thành phần nhôm được sử dụng có dạng đúc, đùn và tấm. Thân xe cũng được kết hợp với thép có độ bền cao và một thanh magiê được đặt ở phía trước xe để tăng độ cứng.

Kết cấu cột chữ B trên Audi A8 mới.

Các kỹ thuật mới còn bao gồm hàn la-ze điều khiển từ xa, nhanh hơn 53% so với quá trình hàn la-ze trước đó, sử dụng lượng nhiệt ít hơn 50% và thải khí CO2 ít hơn trước 25%./.