Kia “trình làng” coupe 4 cửa thể thao hạng sang Stinger GT

Trong khuôn khổ triển lãm ôtô Bắc Mỹ 2016, mẫu coupe 4 cửa thể thao cao cấp Kia Stinger GT đã lần đầu tiên được ra mắt. Đây là mẫu xe dẫn động cầu sau thứ 2 của Kia, sau dòng K900 hay còn có tên khác là Quoris. Được coi là đối thủ của những mẫu sedan cao cấp hạng C từ các hãng xe sang Đức, Nhật như: Audi A4, Infiniti Q50... và "đánh" trực tiếp vào chiếc 4 series của BMW, Kia Stinger GT sở hữu thiết kế bên ngoài đầy hấp dẫn và thể thao, lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng Kia GT Concept năm 2011. Dù là một mẫu xe hạng C nhưng với trục cơ sở dài 2905 mm, chiếc xe còn dài hơn cả một số mẫu sedan hạng D như: Mercedes CLS hay Lexus GS. Nếu so với đối thủ trực tiếp là BMW 4 series, Stinger GT cũng dài và rộng hơn. Là một mẫu xe cao cấp, Stinger GT sở hữu nội thất sang trọng và thể thao với các vật liệu cao cấp cùng những trang bị như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch. Các tính năng hỗ trợ người lái của xe gồm cảnh báo chuyển làn, cảnh báo người đi bộ, phanh khẩn cấp chống va chạm... Được ra mắt tại triển lãm ôtô Bắc Mỹ, Stinger GT sẽ có 2 phiên bản động cơ xăng tăng áp là 2.0l 4 xi-lanh (255 mã lực/352 Nm) và 3.3l V6 twin turbo (365 mã lực/494 Nm). Mọi phiên bản đều có hộp số tự động 8 cấp kèm hệ dẫn động cầu sau và tùy chọn dẫn động 4 bánh. Bên cạnh đó, Stinger GT cũng là mẫu xe Kia đầu tiên sở hữu hệ thống giảm xóc điện tử chủ động, đồng thời xe có hệ thống lái 5 chế độ. Phiên bản 3.3l của xe chỉ mất 5,1 giây để đạt 0-100 km/h và tốc độ tối đa 269 km/h. Stinger GT sẽ được bán ở Mỹ kể từ mùa hè tới. Tuy nhiên, giá bán chưa được hãng công bố.

