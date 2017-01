Lexus LS 2018 “lột xác” để thách thức các đối thủ

Vừa được giới thiệu tại triển lãm Detroit 2017, Lexus LS thế hệ thứ 5 nhanh chóng gây ấn tượng với công chúng nhờ ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh nét cá tính, thể thao và sang trọng. Vẫn giữ tạo hình L-Finesse, nhưng LS 2018 có kiểu dáng như một chiếc coupe, phần mái thấp hơi dốc về phía sau tương tự với "người anh em" LF-FC ra mắt năm 2015. Ở phần đầu xe, LS 2018 nổi bật với lưới tản nhiệt lớn hình con suốt kim cương. Chính giữa là logo Lexus quen thuộc. Đèn pha của LS 2018 cũng được thiết kế lại mang đến sự cá tính, góc cạnh hơn. Không chỉ vậy, LS 2018 sở hữu nền tảng khung gầm mới (GA-L) mà Lexus chuyên áp dụng cho các mẫu xe sang của mình. Với hệ thống khung gầm này, LS 2018 cứng hơn, nhẹ hơn. Vì vậy, về trọng lượng nó nhẹ hơn phiên bản trước của mình tới 90kg mặc dù có kích thước lớn hơn. LS 2018 dài 5.235 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.450 mm và chiều dài trục cơ sở 3.125 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, LS dài và rộng nhưng thấp hơn. Nhìn ở góc độ này, phom dáng coupe của LS 2018 sẽ thể hiện rất rõ với vị trí cột C vuốt cong ra phía sau. Với thiết kế nền tảng mới, LS thế hệ mới ra mắt công chúng với khối động cơ V6 tăng áp kép mới, dung tích 3.5 lít, công suất 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ 4,5 giây. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED được vuốt ngược về phía trước. Ngoài những thay đổi về ngoại thất, nội thất xe cũng được thiết kế lại với cảm hứng bắt nguồn từ những chiếc đèn lồng truyền thống của người Nhật với ánh sáng, da, gỗ và công nghệ được kết hợp hoàn hảo. Nổi bật ở vị trí trung tâm là màn hình định vị vệ tinh 12,3 inch. Các chi tiết trong xe được ốp gỗ và những đường viền kim loại mang đến cảm giác sang trọng. Hàng ghế trước chỉnh điện 28 hướng tích hợp chức năng massage và làm mát lưng ghế. Ngoài ra, điểm nhấn trong nội thất xe còn có trang bị tùy chọn - hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) với kích thước lên đến 23 inch. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh vòm 3D với các loa trên được bố trí trên trần xe. Lexus còn trang bị cho LS 2018 hệ thống kiểm soát thân xe chủ động Vehicle Dynamics Integrated Management cho phép can thiệp cùng lúc đến phanh, tay lái, động cơ và hệ thống treo. Chiếc xe thế hệ mới này được tối ưu hóa một cách triệt để mang lại cảm giác lái chính xác và ổn định. Ngoài ra, xe còn được trang bị các tính tính năng an toàn mới: Hệ thống cảnh báo người đi bộ (Intuitive Pedestrian Detection), hệ thống lái chủ động (Active Steering). Trước đó, Lexus LS 2018 cũng từng xuất hiện trên đường thử. Phiên bản Lexus 2018 sẽ được bán chính thức tại Mỹ vào cuối năm nay. Còn giá bán cho mẫu xe này vẫn chưa được hãng công bố. Đối thủ mà LS 2018 hướng tới là Mercedes S Class, BMW 7 Series, Audi A8.

