Lynk & Co ra mắt sedan concept 03 sử dụng động cơ của Volvo

Dẫn dắt bởi chiếc SUV 01, chiếc sedan 03 của Lynk & Co sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2017. Sự tương đồng với SUV 01 thể hiện ở cả ngoại và nội thất. Đèn pha được gắn cao và lưới tản nhiệt mỏng theo phong cách giống của SUV 01... ... trong khi đó ở phía sau xe, sedan concept 03 lại giống với SUV 01 theo kiểu giao diện khác biệt. Trái ngược với sự khác lạ của concept 02, chiếc sedan concept 03 có sự hiện diện tiết chế hơn. Phía trong, buồng lá của sedan concept 03 có khu vực trung tâm góc cạnh hướng về phía người lái, và phong cách thiết kế tổng thể tương tự như nội thất của SUV 01. Vô-lăng của 03 giống của SUV 01, còn hệ thống giải trí có thêm màn hình cảm ứng bên cạnh những phần cứng điều khiển. Giống như chiếc xe gần đây nhất của Lynk & Co đã được trả tiền để sử dụng nền tảng CMA platform của Volvo, điều này cũng sẽ củng cố dòng 40-series sắp ra mắt của Volvo. Và dù hệ truyền động vẫn chưa được xác nhận, nhưng sedan concept có vẻ sẽ dùng động cơ của Volvo: động cơ xăng truyền động 3 xi-lanh 1.5 lít (đôi với một động cơ điện trong cấu hình Volvo T5 hybrid), cùng với động cơ dầu truyền động 4 xi-lanh 2.0 lít. Bên cạnh động cơ truyền động hybrid plug-in, sedan concept 03 của Lynk & Co cũng được cho biết rằng sẽ có thêm các mẫu xe với hệ thống truyền lực bằng điện hoàn toàn. Theo Car Advice, công ty mẹ Geely có kế hoạch thay đổi công thức mua xe mới truyền thống khi các mẫu xe của Lynk & Co tiến gần tới sự ra mắt công chúng. Theo một bước đi tương tự như của Tesla, có nhiều kế hoạch cho các xe của Lynk & Co được bán từ các đại ký tập trung. Phó chủ tịch cấp cao của Lynk & Co, ông Alain Visser phát biểu: “Mục đích của chúng tôi là làm giàu và đơn giản hóa quyền sở hữu bằng cách xác định cách thức mua, sở hữu, kết nối, dịch vụ và sở hữu xe hơi”. Ngoài ra còn có kế hoạch về mẫu xe đăng ký để chia sẻ và cho thuê các xe của Lynk & CO.

