Maserati Lavante S ra mắt thị trường Malaysia với giá 4,35 tỉ đồng

Vào tháng 2/1017, nhà sản xuất xe đến từ Ý đã cho ra mắt chiếc Maserati Levante nhưng tại thời điểm đó chỉ có 1 phiên bản động cơ turbodiesel. Hiện tại, hãng đã cho ra mắt thêm phiên bản động cơ xăng dưới tên Levante S, với 2 cấp độ là Gran Lusso và Gran Sport. Nằm bên dưới bộ khung là động cơ twin-turbo V6 dung tích 3.0L sản sinh công suất 430 mã lực tại vòng quay 5.750 vòng/phút và 580 Nm tại vòng quay từ 4.500 đến 5.000 vòng/phút. Phiên bản Levante thường cũng sở hữu khối động cơ tương tự nhưng cho thông số kém hơn với 350 mã lực và 500 Nm. So sánh với phiên bản Levante Diesel được bán ở đây (động cơ turbodiesel V6 dung tích 3.0L), phiên bản mới có công suất vượt trội hơn (so với 275 mã lực) nhưng có mô men xoắn thấp hơn (so với 600 Nm). Chiếc Levante S sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF AT8-HP70, sức mạnh truyền đến hệ thống dẫn động 4 bánh của Q4. Phiên bản S đạt vận tốc tối đa 264km/h trong khi phiên bản Diesel chỉ đạt 230km/h. Khả năng tăng tốc lên 100km/h của nó cũng vượt trội hơn với 5.2 giây so với 6.9 giây. Chiếc Levante được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống treo không khí chủ động cũng như bộ giảm chấn thích ứng Skyhook. Có 4 chế độ lái được cung cấp bao gồm: Normal, Sport, Off-road và Increased Control, cuối cùng là Efficiency (ICE), mỗi chế độ sẽ thay đổi động cơ và chế độ treo cho thích ứng. Những trang bị tiêu chuẩn trên chiếc Levante S bao gồm cụm đèn pha bi-xenon (với LED DRLs), cốp sau mở điện, màn hình cảm ứng 8,4 inch cho hệ thống Maserati Touch Control Plus (MTC Plus), bổ sung thêm điều khiển quay và hệ thống âm thanh tiêu chuẩn. Tất nhiên trong danh sách vẫn còn những tính năng như bọc da cao cấp, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn, cảm biển điểm mù và hệ thống điều hòa khí hậu 2 vùng độc lập. Phiên bản đặc biệt Gran Lusso, sẽ có những trang bị như kẹp phanh sơn đen và bánh xe hợp kim 19 inch của Zefiro. Về nội thất chúng ta sẽ có da của Ermenegildo Zegna, đồ gỗ của Radica. Ghế ngồi với 12 chế độ chỉnh điện và hệ thống âm thanh của Harman Kardon. Ở bên kia với phiên bản Gran Sport sở hữu thiết kế thể thao hơn với ngoại thất được sơn đen. Bánh xe hợp kim Nereo 20 inch và kẹp phanh màu đỏ. Bên trong, gỗ trang trí được thay thế bằng cacbon và pedal thể thao chỉnh điện. Chiếc Levante S có giá 788.800RM (tương đương 4,35 tỉ đồng) trước khi lựa chọn bất kỳ tùy chọn nào. Sẽ có 13 lựa chọn về màu xe, 5 màu cho kẹp phanh, 6 kiểu trang trí nội thất và một loạt các loại da kết hợp cho ghế ngồi. Giá thành cho chiếc Levante sẽ bao gồm bảo hiểm 3 năm hoặc không giới hạn số dặm và 3 năm/60.000 km với dịch vụ Meserati Premium Plus.

