Mời khách hàng “phá” 30 mẫu xe của Mercedes

Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz (MBDA) sẽ trở lại với người yêu xe Hà Nội từ ngày 12 - 17/4/2017 tại Đồng Mô, Sơn Tây. MBDA lần thứ 14 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới cho các học viên với nội dung các bài tập mô phỏng từ thể thao tốc độ, được thực hiện trên cả đường trường (on-road) lẫn địa hình (off-road). Khi tham gia chương trình, người lái sẽ được các chuyên gia, huấn luyện viên trong và ngoài nước hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, lái thử các sản phẩm mới và tìm kiếm những trải nghiệm thú vị. MBDA 2017 được thực hiện với sự giám sát và hướng dẫn của 10 huấn luyện viên trong và ngoài nước - là các tay đua chuyên nghiệp với nhiều thành tích ở các môn thể thao tốc độ khác nhau. Nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của khách hàng, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ thiết kế nội dung của MBDA 2017 trên cả địa hình on-road và off-road thông qua 5 bài tập khác nhau. MBV mang đến sự kiện hơn 30 xe để khách hàng lái thử bao gồm cả sedan lẫn SUV, từ A-Class đến S-Class, từ GLA đến GLS. Đáng chú ý, hai mẫu xe sang đang được khách hàng rất quan tâm là GLC và E-Class mới cũng sẽ tham gia chương trình. Đặc biệt, khách hàng có thể “cầm cương” Mercedes-AMG A 45 4MATIC và Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC ở nội dung vô cùng hấp dẫn - Đua xe đường thẳng (Drag race). Tại chương trình năm nay, MBV muốn truyền tải một thông điệp: Xe Mercedes-Benz không chỉ tiện nghi và an toàn khi sử dụng hàng ngày, mà còn mạnh mẽ và phấn khích để cầm lái. Do đó, bên cạnh 2 bài tập cơ bản để trải nghiệm các tính năng an toàn, MBV sẽ thiết kế thêm 3 nội dung nâng cao với nội dung mô phỏng các môn thể thao tốc độ, bao gồm: Vượt địa hình tốc độ cao (Rally)... ... Đua xe đường thẳng (Drag-race)... ... Kiểm soát trượt (Drift). MBDA 2017 được kỳ vọng sẽ huấn luyện và cấp chứng chỉ cho hơn 500 khách hàng và khách mời. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2017_04_07/MBDE_2017_in_Thailand_MCNA.mp4

