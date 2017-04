Ngắm 1 trong 5 chiếc Lotus Evora Sport 410 GP Edition trên thế giới

Phiên bản GP Edition sẽ kết hợp cùng với một phiên bản giới hạn khác của Evora Sport 410, để kỉ niệm 40 năm của bộ phim The Spy Who Loved Me chiếu từ năm 1977, bộ phim này có sự xuất hiện đặc biệt của chiếc Lotus Esprit S1.