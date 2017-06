Ngắm nghía Aston Martin DB11 bản V8 giá 4,1 tỷ

Cuối cùng phiên bản động cơ V8 đã chính thức được công bố bởi nhà sản xuất. Và không có gì ngạc nhiên khi động cơ twin-turbo V8 4.0 lít của Aston Martin được cung cấp bởi Mercedes-AMG - đối tác kỹ thuật của hãng. Động cơ V8 có công suất 502 mã lực và mô-men xoắn 675 Nm. Để so sánh, động cơ V12 của Aston Martin có công suất 599 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Aston Martin cũng cho khách hàng lựa chọn kết hợp động cơ V8 với hộp số tự động 8 cấp ZF thay cho động cơ DCT 7 cấp Speedshift của AMG. Kết quả, DB11 sử dụng động cơ V8 có thể đạt 100 km/h chỉ trong 4 giây và đạt tốc độ tối đa 301 km/h (chậm hơn 0.1 giây và 21 km/h so với phiên bản động cơ V12) Dù chậm hơn, nhưng phiên bản V8 nhẹ hơn V12 tới 115 kg. Aston Martin cũng đã sửa hệ thống treo của DB11, cùng thanh chống trượt, lò xo, giảm chấn, hình học và phần mềm ESP để đảm bảo về mặt động lực học. Một số điểm khác biệt về ngoại hình của bản V8 so với V12 có thể kể đến la-zăng hợp kim độc đáo, khung đèn pha tối... Các lỗ thông hơi có thể được hoàn thiện với titan hoặc màu đen chỉ định. Về nội thất, cả 2 phiên bản đều có cùng mức trang bị tiêu chuẩn, với một danh mục các lựa chọn màu sắc và trang trí. Những khách hàng giàu có có thể lựa chọn gói Option Pack và Designer Specification, thêm bộ sưu tập “Q by Aston Martin”. Về giá cả, DB11 bản V8 có giá bán lẻ 144.900 bảng Anh (khoảng 4,1 tỷ đồng), phải chăng hơn so với bản V12 là 154.900 bảng Anh (khoảng 4,4 tỷ đồng). http://streaming.vov.vn/2017_06_28/fzz6KWmaZNwtxwtAzZKp1A/Sublime_choices_Aston_Martin_DB11_now_offered_with_twinturbocharged_V8_engine_1.mp4

