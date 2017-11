Ngắm nhìn xe đua Porsche Cayman GT4 Clubsport tại Sài Gòn

Nhằm kỷ niệm 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Porsche đã trưng bày mẫu xe đua Cayman GT4 Clubsport cùng chương trình chụp ảnh ấn tượng. Mẫu Clubsport được phát triển dựa trên cayman GT4 tiêu chuẩn, phiên bản trưng bày là phiên bản MR được phát triển bởi Manthey-Racing. Với sự nâng cấp này, Cayman GT4 Clubsport đã hoàn toàn đạt chuẩn để tham dự giải đua GT4 do SRO đặt ra Do được Manthey-Racing tinh chỉnh, Clubsport giờ đây đã nhẹ hơn 40kg so với trước. Trọng lượng xe giảm 40kg nhờ các cửa xe và mui xe làm từ sợi carbon, kính chắn gió plexi và ắc quy trọng lượng nhẹ Đi cùng đó là cánh gió cỡ lớn phía sau, Bản Clubsport MR còn đặc trưng với hệ thống treo điều chỉnh (được hoàn thiện với thanh điều chỉnh và vòng bi tuyến tính). Xe còn được trang bị hệ thống phanh đĩa với 6 piston kẹp phanh phía trước và 4 ở phía sau, phanh đĩa 380mm làm bằng thép. Vì là xe đua, Cayman GT4 Clubsport MR được trang bị roll-cage đặc trưng và nội thất được tối giản nhằm giảm trọng lượng. Ghế đua Recaro carbon và đai an toàn 6 điểm Xe sử dụng động cơ 3.8L cho công suất 380 mã lực và hộp số ly hợp kép được tinh chỉnh. Vô lăng xe đua với các tính năng đặc trưng như đá flash, uống nước, radio và lẫy số carbon phía sau vô-lăng. Porsche Cayman GT4 Clubsport được trưng bày tại TTTM Crescent Mall (TP HCM). Cùng với đó là chương trình chụp ảnh cùng xe.

