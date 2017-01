Những lí do giúp Hyundai SantaFe giữ chân khách hàng

Cụ thể, đã có khoảng 12.500 xe SantaFe phiên bản nhập khẩu đến được tay khách hàng trong giai đoạn 2007-2013. Đặc biệt, với phiên bản lắp ráp trong nước, chỉ trong vòng 2 năm 2015 - 2016, Hyundai Thành Công cũng đã kịp xuất xưởn 10.000 xe.

Điều này cho thấy thực sự SantaFe đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, trong bối cảnh phân khúc SUV/Crossover cỡ lớn ở Việt Nam rất khắc nghiệt với nhiều thương hiệu tham gia, đòi hỏi những yêu cầu cao nhất về chất lượng sản phẩm.

Hyundai SantaFe thế hệ thứ 3 tại Việt Nam.



Cụm đèn trước trên Hyundai Santa Fe.



SantaFe là chiếc SUV làm nên tên tuổi thương hiệu của Hyundai, luôn tiên phong từ yếu tố vận hành đến thiết kế cho những mẫu xe sau này. Hyundai SantaFe thế hệ hiện tại sở hữu thiết kế mới mang cảm hứng Biên bão (Storm Edge) mang trên mình những đường nét thẳng, mạnh mẽ và hiện dại, khác với thế hệ trước mang khá nhiều những đường cong.Ngoại thất của chiếc xe nổi bật với công nghệ đèn chiếu sáng HID đẹp mắt cùng hiệu quả chiếu sáng cao, mặt ga lăng mạ crom sang trọng, ống pô kép thể thao. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp xi nhan cùng đèn hậu dạng LED 3D mang lại tổng thể về một chiếc xe lịch lãm, mạnh mẽ và uy lực. Lazang xe cỡ lớn có đường kính 19 cm tạo hình ấn tượng cùng tấm ốp khá mạnh mẽ ở khu vực đèn sương mù. Có thể nói SantaFe là chiếc xe có ngoại hình đẹp nhất trong phân khúc hiện nay.

Hyundai SantaFe đang có 2 phiên bản động cơ tại Việt Nam.



SantaFe 2016 được trang bị 2 phiên bản động cơ xăng và dầu. Động cơ xăng Theta II của xe được đánh giá cao ở khả năng hoạt động êm ái, ổn định và bền bỉ với công suất ở mức 176 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 227Nm tại 3.750 vòng/phút.Động cơ diesel trên xe lại được đánh giá rất cao xếp vào hạng mạnh nhất phân khúc với khối động cơ R 2.2 eVGT tăng áp điều khiển cánh điện tử, công suất đạt 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 441Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút. Để so sánh, chiếc xe cùng phân khúc là Ford Everest 2016 có sức mạnh 200 mã lực mạnh tương đương, nhưng xe lại sở hữu động cơ cũ có dung tích lên đến 3.2L cùng mức giá bán gần 2 tỷ đồng.

Nút chỉnh chế độ Drive Mode trên Hyundai Santa Fe.



Chế độ Drive Mode hoạt động bằng cách can thiệp vào tay lái, chân ga, hộp số...



Người lái có thể điều chỉnh khả năng vận hành của xe qua Drive Mode.



Với những ai yêu cảm giác cầm lái, chiếc xe tốt không chỉ ổn định, bền bỉ mà còn phải tạo cho người lái những cảm xúc ấn tượng khi cầm vô lăng. Việc này các thương hiệu xe châu Âu được đánh giá cao, còn những hãng xe châu Á trong đó có Hyundai chưa nhận được nhiều thiện cảm của giới chuyên môn. Tuy vậy, mọi việc thay đổi khi những năm gần đây Hyundai đã giới thiệu và phát triển hệ thống Drive Mode trên nhiều mẫu sản phẩm mới của mình, đưa cảm giác lái của những chiếc xe Hyundai tiệm cận với những thương hiệu châu Âu hay Mỹ.Hyundai SantaFe là chiếc xe duy nhất trong phân khúc được trang bị Drive Mode với 3 chế độ: Eco (tiết kiệm), Normal (thông thường) và Sport (thể thao), nổi bật hoàn toàn với một số mẫu xe khác chỉ được trang bị 1 nút bấm với 1 chế độ lại hoặc là Eco hoặc là Sport/Power. Với Drive Mode, khi bạn lựa chọn các chế độ lái khác nhau, bộ xử lí trung tâm sẽ can thiệp vào tay lái, chân ga, hộp số khiến cảm giác vận hành hoàn toàn khác biệt.

Với chế độ Eco, chiếc xe có tay lái nhẹ nhàng, chân ga phản ứng trễ hơn, số chuyển ở dải tua máy sớm hơn, đem đến khả năng tiết kiệm khá rõ cũng như vận hành nhẹ nhàng ở khu vực đô thị. Ngược lại, với chế độ Sport thì tay lái đầm hơn, chân ga phản ứng nhanh, số chuyển ở dải tua máy cao hơn đem đến những pha bứt tốc mạnh mẽ và phóng khoáng hơn. Drive Mode của Hyundai được đánh giá cao trên các mẫu xe thể thao như Veloster hay Genesis Coupe, và có vẻ như hãng cũng đang thành công khi áp dụng trên các mẫu xe phổ thông.



4. Cốp điện thông minh

Nút mở cốp sau nằm trên trần xe.



Nội thất Hyundai SantaFe.



Hệ thống thông tin giải trí kèm màn hình cảm ứng 8 inch có tính năng định vị.



Một vấn đề khá rắc rồi của các mẫu SUV - Crossover phổ thông là cửa cốp đằng sau thường phải mở bằng tay, rất bất tiện khi bạn đang xách nhiều hành lí hay đường sá bị bám bùn bẩn bắn lên hết cửa cốp sau. Cốp điện thông minh sẽ giải quyết được rắc rối trên, khi bạn chỉ cần nhấn nút mở khóa trên chìa hoặc cầm chìa khóa và đứng sau xe khoảng 3 giây với khoảng cách tối đa 1m, cốp xe sẽ tự mở. Một số mẫu xe cũng trang bị tính năng tương tự nhưng bất tiện hơn, chẳng hạn như chiếc X-Trail bạn sẽ phải quơ tay trước cảm biến sau xe với khoảng cách tối đa 20cm.Trên phiên bản 2016, toàn bộ các mẫu SantaFe đều có được tính năng này. Đây được đánh giá là tính năng rất hữu dụng cho những khách hàng sở hữu xe SUV nói chung.Hyundai SantaFe là chiếc SUV được trang bị rất nhiều những tiện ích cao cấp hàng đầu, thường chỉ được trang bị trên những chiếc xe hạng sang.Các tiện nghi an toàn có thể kể tới phanh tay điện tử với nguyên tắc hoạt động chỉ cần sử dụng 1 ngón tay để nhấn hoặc gẩy lên để kích hoạt hay ngắt phanh tay 1 cách thuận tiện, khi di chuyển nhích nhẹ chân ga phanh sẽ tự nhả đề phòng trường hợp quên kéo phanh tay, đảm bảo an toàn. Hệ thống cửa tự động chống kẹt, an toàn cho người sử dụng. Hay chức năng Autohold hữu ích khi bạn đi phố, dừng đèn đỏ chỉ cần nhấn hết hành trình phanh rồi thả chân là xe sẽ dừng mà không cần chuyển số sang N hoặc P, khi cần di chuyển nhích nhẹ ga là xe sẽ chạy như bình thường.Bên cạnh đó là những trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cung cấp một không gian nhìn rất thoáng đãng cho người lái trong cabin, sấy ghế, ghế da thông khí, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp khử Ion trang bị cho cả hàng ghế thứ 3.Đặc biệt, màn hình DVD 8 inch của SantaFe được hính hãng tích hợp bản đồ Navigation được Hyundai phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Màn hình tích hợp camera lùi, hệ thống dẫn đường song ngữ (Anh - Việt) đem đến sự tiện dụng trong những chuyến đi.





Hyundai SantaFe có giá bán khởi điểm từ 1,070 tỷ đồng.



Là một chiếc xe tương đối đắt tiền, lại được trang bị nhiều tiện ích công nghệ cao, song chi phí vận hành của SantaFe lại không hề cao. Theo nhiều chủ xe sở hữu, chi phí bảo dưỡng định kì xe sau 5.000km chỉ hơn 1 triệu đồng cho toàn bộ, và còn thường xuyên được khuyến mại giảm giá. Ngoài ra, xe rất ít khi phải sửa chữa thay thế do các linh kiện khá bền bỉ, qua thời gian sử dụng rất chắc chắn ít hư hỏng.

Bên cạnh đó, một điểm rất quan trọng khi quyết định mua xe ở Việt Nam là giá trị thanh khoản khi bán lại ít mất giá, thậm chí nhiều người lấy tiêu chí này làm điểm quyết định khi mua xe. Khi tham khảo thị trường xe cũ, giá trị bán lại của SantaFe luôn rất tốt, nhiều mẫu xe model từ 2008-2009 vẫn có giá bán 800-900 triệu đồng. Nguyên nhân có thể lí giải do bản thân xe bền bỉ, không hỏng vặt, độ tin cậy cao nên dành được sự ưa chuộng của nhiều người./.