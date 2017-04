Những thay đổi đáng chú ý trên Toyota Corolla Altis facelift

Bản nâng cấp mẫu sedan hạng C được nhiều khách hàng tin dùng - Toyota Corolla Altis facelift 2017 đã chính thức công bố giá bán tại thị trường Malaysia. Toyota Corolla Altis facelift được giới thiệu với 3 phiên bản: 1.8 E, 1.8 G và 2.0 V. Giá bán lần lượt cho các mẫu được đưa ra lần lượt cho 3 phiên bản - 120.900 RM (khoảng 618 triệu đồng), 133.900 RM ( khoảng 683 triệu đồng), 138.900 RM (khoảng 710 triệu đồng). So với phiên bản trước Toyota Corolla Altis facelift 2017 có thiết kế ngoại thất hiện đại và góc cạnh hơn. Thay đổi đáng chú ý ở phía đầu xe là cụm đem pha mới với dải đèn LED chạy ban ngày cho bản tiêu chuẩn. Riêng bản 2.0 V được trang bị đèn pha LED. Đi cùng là lưới tản nhiệt dạng ngang được sơn bóng, đèn sương mù hình tròn được đặt cạnh khe hút gió giúp xe thêm ấn tượng và khỏe khoắn. Phần hông và... ... đuôi xe Toyota Corolla Altis facelift 2017 không có nhiều thay đổi. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED. Xe được trang bị la-zăng 17 inch cùng lốp 215/45 cho bản 2.0 V còn bản 1.8 G và 1.8 E được trang bị la-zăng 16 inch cùng lốp 205/55. Nội thất xe được thiết kế lại gọn gàng và dễ điều khiển hơn phiên bản trước. Cửa gió điều hòa được thiết kế dạng hình tròn mang đến phong cách thể thao cho xe. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng (bản 2.0 V), chỉnh cơ cho bản 1.8 G và 1.8 E. Vô lăng ba chấu tích hợp các phím điều khiển. Bảng táp lô được nâng cấp với thiết kế đồ họa mới. Ở bản tiêu chuẩn xe được trang bị hệ thống giải trí radio/CD/USB, khởi động bằng nút bấm, gập gương tự động. Riêng bản 2.0 V xe được trang bị thêm gương chiếu hậu tự mờ, hệ thống kiểm soát hành trình. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn thêm màn hình cảm ứng 7 inch DVD-AVN 2-DIN, Bluetooth, WiFi, HDMI, Smartphone Link, định vị và camera chiếu hậu... Về trang bị an toàn, bản tiêu chuẩn của Toyota Corolla Altis facelift 2017 được trang bị: phanh ABS, EBD và VSC (bản 2.0 V), hai túi khí... Ngoài ra, khách hàng có thể tăng số lượng túi khí lên 7 túi với gói tùy chọn “Additional Safety Package”. Tuy nhiên, khách hàng phải trả thêm 3.300 RM (khoảng 17 triệu đồng). Nội thất của Toyota Corolla Altis facelift 2017 được bọc da màu đen. Ghế sau có thể gập được theo tỷ lệ 60:40. Tuy nhiên, bản nâng cấp của Toyota Corolla Altis 2017 vẫn chưa có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2. Khoang hành lý khá rộng rãi đủ để bạn để cả va ly cỡ lớn. Về động cơ, Toyota Corolla Altis facelift 2017 được giữ nguyên so với phiên bản trước. Khách hàng có thể lựa chọn động cơ 2ZR-FE 1.8 lít cho công suất 137 mã lực, mô men xoắn cực đại 173 Nm và động cơ 3ZR-FE 2.0 lít có công suất 143 mã lực và mô men xoắn cực đại 197 Nm. Đi cùng đó là hộp số tự động 7 cấp CVT. Riêng bản 2.0 V có thêm lẫy chuyển số trên vô lăng sẽ dùng cho chế độ sàn của hộp số CVT.

