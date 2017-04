Rò rỉ hình ảnh Hyundai Veloster thế hệ hai

Đã 5 năm kể từ ngày Veloster được bán ra trên thị trường mà không được Huyndai nâng cấp nhiều, cũng không có thông báo gì về việc thay thế. Dòng xe này còn bị ngừng bán ở Anh 3 năm trước vì không được đắt khách. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất được hé lộ cho thấy Huyndai đã không từ bỏ Veloster. Qua cái nhìn đầu tiên, chiếc xe trông khá giống mẫu hiện tại, nhưng quan sát kỹ càng sẽ thấy có một vài điểm khác biệt. Mui xe được hạ thấp xuống, phần lưới tản nhiệt thì trông như một phiên bản phóng đại của “Cascade Grille” mà Hyundai đã thực hiện trên chiếc Elantra GT và Sonata mới. Đèn pha có vẻ mỏng hơn và dải đèn dường như bớt quanh co hơn. Ở phía sau, vẫn là hệ thống cửa bố trí bất đối xứng với 1 cửa ở bên trái và 2 cửa bên phải. Cửa sau bên phải vẫn giấu đi phần tay năm ở góc cửa sổ. Khu vực kính bên phải rộng lớn hơn bởi các cạnh được hạ thấp xuống. Đuôi xe được ngụy trang kỹ càng nhưng những chi tiết thú vị vẫn hiện ra. Đèn hậu mang dáng vẻ mỏng hơn và rộng hơn giống như những chiếc xe khác của Hyundai thời gian gần đây. Ống xả trung tâm được giữ nguyên, nhưng có vẻ nhỏ hơn, và không có đường phân chia rõ ràng như trước. Ở hai bên cản xe là những khe thoát khí (có thể là giả). Ngoài vấn đề doanh thu thấp và cập nhật hạn chế, còn có lý do khác để lo lắng cho tương lai của Veloster, đó là động cơ không đáng nhớ của xe. Có thể bỏ qua điều đó ở mẫu xe cơ sở, nhưng với xe Turbo thì lại là một vấn đề lớn, không thể cạnh tranh nổi với các đối thủ. Hyundai vẫn cho Veloster một cơ hội mới, hy vọng sẽ là một chiếc xe thú vị hơn. Tại Việt Nam, Hyundai Veloster từng được Hyundai Thành Công phân phối vào năm 2011. Tuy nhiên, sau đó do doanh số không được như kỳ vọng nên mẫu xe này cũng đã được tạm ngừng.

