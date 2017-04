“Soi” chi tiết BMW 5-Series 2017 vừa được ra mắt

Có thể nói G30 là một chiếc Sedan cỡ trung đáp ứng tốt thị trường. Mặc dù vậy vẫn không thể nói đến việc chiếc xe được thiết kế hết sức sang trọng khi mà mục tiêu của chiếc xe là More Luxurious and Less Sporty (thiết kế thêm sang trọng, bớt thể thao)

Hai phiên bản hiện có tại thị trường Mỹ là 530i và 540i đều có những cải tiến hơn trước hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu lơn cho BMW. Bên cạnh đó BMW cũng sẽ ra mắt hai phiên bản 530e với hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và phiên bản M550i cải tiến động cơ.

Trang Consumer Reports cho biết, BMW cần đưa thêm vào sản phẩm của mình các chức năng tiêu chuẩn cần phải có trên một chiếc xe 50.000 USD như cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp tự động./.