Thị phần ô tô Việt Nam 10 tháng đầu năm 2017: Ai đang dẫn đầu?

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 10 tháng đầu năm 2017 cả nước đã tiêu thụ 204.999 xe ô tô nguyên chiếc các loại. Số liệu kể trên cũng cho thấy lượng xe tiêu thụ sụt giảm nhẹ khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái (217.386 xe).

Dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ ô tô vẫn là xe thương mại với 120.690 xe được bán ra sụt giảm 3% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng xe dịch vụ cũng sụt giảm khoảng 7% chỉ đạt 75.457 xe so với 81.344 xe năm 2016. Tính đến hết tháng 10/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 6% so với cùng kì năm ngoái.

Doanh số bán hàng theo từng tháng của VAMA trong năm 2017

Dẫn đầu thị phần ô tô trong nước theo báo cáo của VAMA vẫn là cái tên quen thuộc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - Thaco. Thaco hiện đang nắm giữ 5 thương hiệu bao gồm: Thaco Kia, Thaco Bus, Thaco Truck, Vina Mazda và Peugeot chiếm giữ 36% thị phần ô tô Việt Nam.

So với cùng kỳ năm trước sản lượng bán hàng của Thaco sụt giảm khá nhiều. Thời điểm này năm ngoái Thaco bán được 92.499 xe chiếm giữ 42,6% thị phần nhưng năm nay con số này chỉ là 73.778 xe chỉ còn giữ 36% thị phần.

Cả 5 thương hiệu kể trên mà Thaco nắm giữ đều sụt giảm doanh số. Thương hiệu sụt giảm mạnh nhất là Peugeot với (-56%), ít nhất là Thaco Bus (-8%). Các thương hiệu khác cũng lần lượt sụt giảm như: Thaco Kia (-30%), Vina Mazda (-19%) và Thaco Truck (-15%).

So với cùng kỳ năm 2016, thị phần của Vina Mazda giảm tới 19%.

Xếp ngay sau Thaco vẫn là Toyota Việt Nam (TMV), liên doanh ô tô Nhật Bản này nắm giữ 23,8% thị phần (bao gồm cả doanh số xe Lexus). Trái ngược với Thaco, TMV lại gia tăng đôi chút thị phần của mình cùng với đó là lượng xe bán cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết tháng 10/2017, TMV đã bán được 49.008 xe tăng 2.899 xe so với cùng kỳ năm 2016. Tuy doanh số bán hàng của thương hiệu xe sang Lexus sụt giảm khá sâu (-52%) nhưng lượng xe phổ thông mà TMV bán ra lại tăng nên vẫn giúp liên doanh này gia tăng thị phần của mình tại Việt Nam. Nhiều mẫu xe của TMV luôn nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam hàng tháng kể từ đầu năm như: Vios, Innova hay Fortuner.

Ngoài Toyota một cái tên khác cũng duy trì được sự tăng trưởng ổn định về doanh số cũng như thị phần là Ford Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2017, Ford Việt Nam đã bán được 23.634 xe tăng 108 xe so với cùng kỳ 2016. Đáng chú ý, số lượng xe tăng không đáng kể nhưng do thị trường sụt giảm nên Ford vẫn gia tăng thị phần từ 10,8% năm 2016 lên 11,5% trong 10 tháng đầu năm 2017. Mẫu xe giúp Ford Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng kể trên vẫn là 2 cái tên Transit và mẫu bán tải Ranger.

Những cái tên khác như Mercedes-Benz Việt Nam, GM Việt Nam, Honda Việt Nam hay Nissan Việt Nam đều có sự gia tăng thị phần trên thị trường ô tô Việt 10 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên, sản lượng bán hàng của những thương hiệu kể trên chỉ ở mức khiêm tốn.

Nhiều thông tin rò rỉ thì doanh số bán hàng của Hyundai Thành Công trong 10 tháng đầu năm 2017 cũng đã chạm đến con số gần 35.000 xe.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất chủ yếu vẫn đến từ 2 cái tên Thaco và Toyota. Một cái tên khác cũng đáng kể đến là Hyundai Thành Công, tuy không thuộc VAMA và không công bố doanh số bán hàng tuy nhiên với nhiều thông tin rò rỉ thì doanh số bán hàng của HTC trong 10 tháng đầu năm 2017 cũng đã chạm đến con số gần 35.000 xe.

Thị trường ô tô trong nước dự kiến sẽ khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 10% do VAMA đề ra cho năm 2017. Vì, hiện tại, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tích cực nào trước thời điểm 2018 khi thuế nhập khẩu nhiều dòng xe từ ASEAN sẽ về 0%. Với các quy định mới nhiều khả năng thị trường ô tô sẽ còn ảm đạm đến hết năm 2017 và sẽ chỉ thực sự thay đổi vào đầu năm 2018./.

