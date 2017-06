Top 10 hãng ô tô có chất lượng ban đầu kém nhất 2017

10. Infiniti và Jeep (đồng hạng): Tỷ lệ số xe bị người sở hữu báo lỗi là 107/100 xe. Năm ngoái, nhánh xe sang trọng Infiniti của Nissan có kết quả 103, tốt hơn tỷ lệ lỗi chung 105, nhưng lại tụt lùi thành 107 vào năm nay. Còn Jeep có tiến bộ so với con số 113 năm ngoái, nhưng vẫn nằm trong top 10 hãng xe có chất lượng ban đầu kém nhất 2017. 8. Subaru: Hãng xe đến từ Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 8 với tỷ lệ 113/100 xe bị báo lỗi (năm ngoái 118) 7. Audi: Hãng xe Đức duy nhất trong danh sách, Audi đã có màn thể hiện kém hơn so với đối thủ BMW và Mercedes-Benz. Tỷ lệ số xe bị người sở hữu báo lỗi: 115, còn tệ hơn năm ngoái là 110 6. Mazda: Lại một lần nữa hãng xe tới từ nước Nhật đứng thứ 6 trong danh sách, năm ngoài với tỷ lệ 127, năm nay có cải thiện chút còn 125/100 xe bị báo lỗi. 4. Land Rover và Mitsubishi (đồng hạng): Land Rover cải thiện chút ít từ điểm số 132 năm ngoái còn 131 năm nay, nhà sản xuất ô tô từ Anh quả không có tiếng về độ tin cậy. Mitsubishi thì sụt giảm đáng kể về chất lượng ban đầu với điểm số 131, trong khi năm ngoái chỉ là 116 và không nằm trong top 10 tệ nhất. 3. Volvo: Thêm một năm hãng xe Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 3, dù đã cải thiện đáng kể với điểm số 134 so với 154 của năm ngoái. 2. Jaguar: Năm ngoái Jaguar đứng ở vị trí thứ 7 với điểm số 127, năm nay thì tệ hại hơn với 148 và đứng áp chót. Tia sáng duy nhất cho Jaguar là nó chưa phải nhà sản xuất ô tô có chất lượng ban đầu tệ nhất. 1.Fiat: Nhà sản xuất ô tô có chất lượng ban đầu tệ nhất năm nay là Fiat với điểm số 163. Năm ngoái, điểm số của Fiat là 174.

10. Infiniti và Jeep (đồng hạng): Tỷ lệ số xe bị người sở hữu báo lỗi là 107/100 xe. Năm ngoái, nhánh xe sang trọng Infiniti của Nissan có kết quả 103, tốt hơn tỷ lệ lỗi chung 105, nhưng lại tụt lùi thành 107 vào năm nay. Còn Jeep có tiến bộ so với con số 113 năm ngoái, nhưng vẫn nằm trong top 10 hãng xe có chất lượng ban đầu kém nhất 2017. 8. Subaru: Hãng xe đến từ Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 8 với tỷ lệ 113/100 xe bị báo lỗi (năm ngoái 118) 7. Audi: Hãng xe Đức duy nhất trong danh sách, Audi đã có màn thể hiện kém hơn so với đối thủ BMW và Mercedes-Benz. Tỷ lệ số xe bị người sở hữu báo lỗi: 115, còn tệ hơn năm ngoái là 110 6. Mazda: Lại một lần nữa hãng xe tới từ nước Nhật đứng thứ 6 trong danh sách, năm ngoài với tỷ lệ 127, năm nay có cải thiện chút còn 125/100 xe bị báo lỗi. 4. Land Rover và Mitsubishi (đồng hạng): Land Rover cải thiện chút ít từ điểm số 132 năm ngoái còn 131 năm nay, nhà sản xuất ô tô từ Anh quả không có tiếng về độ tin cậy. Mitsubishi thì sụt giảm đáng kể về chất lượng ban đầu với điểm số 131, trong khi năm ngoái chỉ là 116 và không nằm trong top 10 tệ nhất. 3. Volvo: Thêm một năm hãng xe Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 3, dù đã cải thiện đáng kể với điểm số 134 so với 154 của năm ngoái. 2. Jaguar: Năm ngoái Jaguar đứng ở vị trí thứ 7 với điểm số 127, năm nay thì tệ hại hơn với 148 và đứng áp chót. Tia sáng duy nhất cho Jaguar là nó chưa phải nhà sản xuất ô tô có chất lượng ban đầu tệ nhất. 1.Fiat: Nhà sản xuất ô tô có chất lượng ban đầu tệ nhất năm nay là Fiat với điểm số 163. Năm ngoái, điểm số của Fiat là 174.